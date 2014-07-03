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Москва 24

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03 июля 2014, 17:39

Московские библиотеки поделятся книгами с регионами

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Московские библиотеки поделятся книгами с регионами

Московские библиотеки поделятся книгами с регионами. Сам список необходимых регионам книг формируется на основе спроса.

Как отмечают специалисты библиотечного центра, наиболее популярной среди детей является серия книг о Гарри Поттере и "Властелин колец". Взрослые предпочитают русскую классику: Куприна, Толстого и Достоевского.

Лишнего фонда у библиотек нет, поэтому книги будут принимать и у читателей. Но не все, а только те, что требуются регионам, пишут "Известия".

В эфире радиостанции "Москва FM" заместитель директора Московского городского библиотечного центра Борис Куприянов пояснил, что из столичных библиотек в регионы могут поступать только списанные книги.

"Московские библиотеки не могут финансировать и покупать новые книги для библиотек других регионов. Но, тем не менее, в столице существует фонд, который может делиться с регионами новыми книгами о Москве и книгами, списанными из городских библиотек. Вот эти книги как раз поставляются в региональные библиотеки", - отметил он.

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По словам замдиректора Московского городского библиотечного центра, книги списываются по нескольким показателям, в числе которых есть понятие ветхость. Среди книг, которые списывают московские библиотеки, есть огромное количество литературы, которая может быть интересна читателю. "Для того, чтобы эти книги не пропадали и не сдавались в макулатуру, мы с удовольствием их раздаем сельским библиотекам", - сказал он.

Куприянов добавил, что в настоящее время библиотеки в России финансируются плохо: "Москва и Санкт-Петербург в этом плане счастливое исключение. В столице на финансирование и на закупку книг в библиотеки и их комплектование тратится гораздо больше средств, чем во всей остальной России. Однако этих средств также недостаточно, так как во всем мире порядка 10 процентов от общего бюджета библиотек уходит на комплектование, а в Москве это показатель составляет менее 3 процентов".

Главной проблемой библиотек, по мнению чиновника, стала отмена внебюджетного финансового трансфера.

"Проблема в том, что в этом году отменили внебюджетный трансфер, то есть те деньги, которые тратятся министерством культуры на комплектование региональных библиотек. Если для Москвы эта цифра составляет 17 процентов от общей суммы комплектования, то для регионов это был единственный источник финансирования. Ранее была договоренность, что одну половину денег дают федеральные власти, вторую – местная власть. В настоящее время федералы перестали выделять средства, а кое-где и местная власть прекратила финансировать библиотеки. Эта ситуация очень страшная и печальная. Библиотеки решают эту проблему на личных контактах и пытаются самостоятельно выйти из запущения", - рассказал Куприянов.

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