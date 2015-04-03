Писатель Джордж Р.Р. Мартин опубликовал отрывок из книги "Ветра зимы"

Фото: facebook.com/GameOfThrones

Джордж Р.Р. Мартин опубликовал на своем сайте отрывок из новой книги "Ветра зимы", которая, предположительно, станет предпоследней частью его знаменитого цикла "Песнь Льда и Пламени".

Именно "Песнь Льда и Пламени" легла в основу популярного фэнтези-сериала "Игра престолов", который транслируется на американском телеканале HBO. 12 апреля стартует пятый сезон телешоу.

Отрывок из книги, выложенный Мартином, фокусируется на героине Сансе Старк. Девушка на момент, описанный в главе, находится в бегах и притворяется незаконно рожденной дочерью лорда Бейлиша, Алейной Стоун.

Действие книг цикла "Песнь Льда и Пламени" разворачивается в сказочно-мрачном мире Вестероса, полном интриг, войн и смертей. Выдуманное место чем-то напоминает Средневековую Европу. Первый том, "Игра престолов", вышел в 1997 году. В 2011 году на американском телеканале HBO стартовал одноименный сериал.

Пятый роман саги, "Танец с драконами", увидел свет в 2011-м. С тех пор фанаты с нетерпением ждут "Ветров зимы", отрывки из которого Мартин ранее опубликовывал дважды (в 2011 и 2013 годах).

Когда "Ветра зимы" наконец можно будет прочесть целиком, пока неизвестно. Ранее планировалось, что книга появится на прилавках в 2015 году, однако в январе издатель Мартина заявил, что долгожданного события пока не произойдет. Предполагается, что сага "Песнь Льда и Пламени" завершится седьмой книгой – "Грезами о весне". Возможно, она выйдет в 2018 году.