Продолжение "Простоквашино" выпустят в виде комикса

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

Продолжение сказки Эдуарда Успенского "Дядя Федор, пес и кот" выйдет в виде комикса. Об этом писатель сообщил радиостанции "Русская служба новостей".

Новая сказка "Народный сход в деревне Простоквашино" выйдет, как только издательство распродаст другие, уже напечатанные его книги. Она будет напечатана в формате комикса.

По сюжету новой книги, в Простоквашино появились коммерсанты, которые решили превратить здание почты в автосервис. Местным жителям эта идея не нравится. Местное население пытается защитить почту от бизнеса.

Первая книга Успенского про Дядю Федора "Дядя Федор, пес и кот" была опубликована в 1974 году. Позже были сняты мультфильмы. Другим известным произведением писателя является сказка "Крокодил Гена и его друзья".