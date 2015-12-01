Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря 2015, 17:38

Культура

Проект "Живые страницы" оцифрует "Преступление и наказание" Достоевского

Фото предоставлено пресс-службой

Проект "Живые страницы" планирует создать онлайн-приложение для смартфонов по роману Федора Достоевского "Преступление и наказание". Произведение было выбрано по результатам интернет-голосования.

Ранее в рамках программы "Года литературы в России" проект "Живые страницы" "оживил" героев одного из величайших приложений русской литературы – "Войны и мира" Льва Толстого, уместив содержание всех четырех томов в размер интерактивного онлайн-приложения.

Теперь на очереди "Преступление и наказание" Достоевского. Среди кандидатов также были "Мертвые души" Николая Гоголя и "Доктор Живаго" Бориса Пастернака.

Ссылки по теме


литература Лев Толстой Федор Достоевский Преступление и наказание Война и мир

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика