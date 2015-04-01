Русалочка и Герда: путешествие по Дании с Гансом Христианом Андерсеном

Фото: ТАСС/Сергей Метелица

Со 2 по 30 апреля в Культурном центре ЗИЛ проходит фестиваль Ханса Кристиана Андерсена, посвященный 210-летию писателя. Фестиваль – попытка перечитать и переосмыслить произведения датского автора, оказавшего колоссальное влияние на мировую литературу и культуру. Программа фестиваля разделена на детскую и взрослую. Дети участвуют в квестах и познавательных играх. Взрослые слушают увлекательные рассказы о жизни и творчестве писателя.

Андерсен – один из самых известных сказочников. Его тексты переведены на десятки языков, экранизированы и поставлены в театрах многих стран. 3 апреля состоится лекция "Путешествие по Дании по сказкам Андерсена".

Об описанных датчанином местах и о прототипах героев расскажет Николай Горбунов. Николай – опытный путешественник и автор проекта "Педаль сцепления с реальностью", участники которого исследуют топографию известных фильмов и книг.

Смотрите прямую трансляцию лекции на этой странице 3 апреля в 19.30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.