От Д-503 до Атиллы-гунна: 130 лет назад родился Евгений Замятин

1 февраля родился Евгений Иванович Замятин - автор романа "Мы", одной из самых знаменитых антиутопий XX века. Роман прочно закрепился в мировом литературном каноне, его влияние испытали на себе другие великие антиутописты – Джордж Оруэл и Олдос Хаксли. Однако для его автора литературное творчество было не единственным увлечением. Друзьям и коллегам Евгений Замятин был известен как талантливый инженер и непримиримый революционер. М24.ru вспоминает обо всех достижениях "гроссмейстера литературы".

Математическая профессия для гуманитария

На свет будущий писатель появился в тамбовском городе Лебедянь, в семье священника и пианистки. Вспоминая детство Замятин писал:

"Вы увидите очень одинокого, без сверстников, ребенка на диване, животом вниз, над книгой - или под роялью, а на рояле мать играет Шопена - и уездное - окна с геранями, посреди улицы поосенок привязан к колышку и трепыхаются куры в пыли. Если хотите географии - вот она: Лебедянь, самая разрусская - тамбовская, о которой писали Толстой и Тургенев...". Эти первые детские впечатления о его малой родине будут рефреном повторяться в творчестве уже зрелого автора.

В 1902 году Замятин поступил в Воронежскую гимназию, которую закончил с золотой медалью. Однако не все предметы давались ему одинаково легко: и если гуманитарные науки юноша щелкал как орешки, то с точными пришлось помучиться. Позже, "из упрямства", Замятин выбрал самую математическую профессию, которую смог придумать: он поступил на кораблестроительный факультет Санкт-Петербургского политехнического института.

В 1906 году за свои революционные убеждения Замятин был арестован и выслан из Петербурга, но в этом же году нелегально вернулся в город на Неве и закончил университет. Во вторую ссылку будущий писатель попал в год начала Первой мировой войны, снова за революционные и антивоенные убеждения. Но и тут царское правительство недолго обижалось на молодого инженера, уже через два года он был командирован в Великобританию, где на верфи Глазго, строил российские ледоколы: "Святой Александр Невский" (после революции - "Ленин"), "Святогор" (позднее - "Красин"), "Минин", "Пожарский", "Илья Муромец".

Свои инженерные творения Замятин искренне любил: "Как Иванушка-дурачок в русских сказках, ледокол только притворяется неуклюжим, а если вы вытащите его из воды, если посмотрите на него в доке - вы увидите, что очертания его стального тела круглее, женственнее, чем у многих других кораблей" - вспоминал инженер-литератор.

А вот Британия, и особенно Лондон, Замятину не понравились. "Асфальтово-стеклянный" город и стал прототипом города будущего для романа "Мы". Так что те, кто считает антиутопию злобным пасквилем на Советский Союз,не совсем правы. Критика большевистского режима и аллюзии к гражданской войне в романе, конечно, есть, но само произведение – это еще и воспоминание от заграничной поездки и пасквиль на современную автору Европу: сытый и очень спокойный мир разума.

Вечная революция

В своих статьях Замятин жестко критиковал эту чрезмерную разумность европейского общества. Во многом, такой подход к Европе начинающий литератор перенял у философа и критика Иванонва-Разумника – главного идеолога знаменитого кружка "Скифов".

Ненадолго Замятин даже примкнул к обществу, организованному Разумника, но очень быстро начал спорить с его главным идеологом по поводу основных постулатов движения. В 1918 году писатель публикует статью "Скифы ли?", в которой дал собственное определение образу народа-странника.

Критиковал литератор и большевистское правительство, оставаясь, тем не менее, убежденным социалистом. В мае 1919 года, вместе со многими товарищами по "Скифам" (Блоком, Ремизовым, Ивановым-Разумником и художником Петров-Водкиным) Замятин был арестован в третий раз. Впрочем, именно Замятина надолго задерживать не стали, острый на язык писатель начал экзаменовать следователя на знание марксизма, чем до смерти перепугал несчастного блюстителя порядка.

Революцию Замятин рассматривал как бесконечное движение вперед, эту идею он излагал и в своих статьях, и в литературных работах, в том числе, романе "Мы".

"…назови мне последнее число <…> А какую же ты хочешь последнюю революцию? Последней - нет, революции - бесконечны. Последняя - это для детей: детей бесконечность пугает, а необходимо - чтобы дети спокойно спали по ночам..." I-330, главная героиня романа "Мы"



Третья и любимая жена – литература

Одно из главных своих произведений Замятин написал в 1920-м году. Именно за "Мы" на писателя обрушилась волна критики, что вынудило его просить Сталина о высылке из России. Дело не спас даже успех предыдущих произведений - например, повестей "Уездное" и "На куличках", высоко оцененных Максимом Горьким. В ноябре 1931 года писатель, вместе с женой уехал из СССР.

Принято считать, что литературное наследие Евгения Замятина не так велико: шесть повестей, рассказы и сказки, статьи и два романа - "Мы" и "Бич Божий" - один из которых незакончен. Однако почти забыты пьесы и стихи Замятина, а также его киносценарии, среди которых экранные адаптации "Войны и мира", "Пиковой дамы" и повести Тургенева "Вешние воды", а также его собственные сюжеты "Атилла", "Д-503" и "Чингиз-Хан". Всего Замятин написал более двадцати сценариев, из них, по разным причинам, были экранизованы лишь единицы. Несколько раз проекты срывались из-за нехватки денег.

Сценарное творчество Замятина мало исследовано, принято считать, что эта работа – признак угасания писательского гения. Но в случае с наши героем это не так. Во-первых, Замятин, как современник кинематографа, восхищался этим искусством и хотел быть причастен к его развитию. Писатель тонко подмечал все перемены и кризис кинематографа 30-х годов. А во вторых, в конце жизни Замятин предпринимает попытку написать еще одно масштабное произведение - трилогию "Атилла" о жизни великого гуннского вождя, однако не успел закончить и первой части.

Умер Евгений Иванович Замятин 10 марта 1937 года в Париже. Его последний труд - "Атилла" - был опубликован уже посмертно под названием "Бич божий".