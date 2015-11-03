Более 700 лифтов отремонтировали в столице по программе капитального ремонта

Фото: ТАСС/Геодакян Артем

В столице отремонтировали более 700 лифтов по программе капитального ремонта, сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта многоквартирных домов столицы.

На сегодняшний день в эксплуатацию ввели 717 лифтов, по двум тысячам 608 лифтам работы завершат до 20 декабря, передает Агентство "Москва".

Напомним, в августе по программе капитального ремонта уже начались работы по замене лифтов. Всего планировалось заменить 522 лифтов в 173 домах в девяти округах.

Продолжительность ремонта лифтов должна была составить от 45 до 70 дней, в зависимости от типа лифтового оборудования.

В рамках краткосрочного плана капитального ремонта в Москве в 2015 и 2016 годах будут отремонтированы 1945 домов (общей площадью 9,3 миллиона квадратных метров), ранних лет постройки.

В первую очередь ремонт пройдет в пятиэтажках, домах довоенное постройки, домах, построенные в 1957–1968 годах.