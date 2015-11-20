ЦБ аннулировал лицензии двух негосударственных пенсионных фондов

Фото: ТАСС/Sergei Bobylev

ЦБ аннулировал лицензии у двух негосударственных пенсионных фондов – "Благоденствие" и "Эрэл", сообщается на сайте банка.

По данным регулятора, НПФ не соблюдали права застрахованных лиц и нарушали требования к распространению, предоставлению или раскрытию информации.

В пенсионных фондах назначена временная администрация и приостановлены полномочия исполнительных органов.

"Банк России возместит застрахованным лицам средства пенсионных накоплений в объеме и порядке, установленном законодательством РФ", – отмечается в сообщении.

Летом, ЦБ отозвал лицензии у пяти НПФ: "Солнце. Жизнь. Пенсия", "Адекта-Пенсия" и "Уралоборонзаводский", "Солнечное время", "Защита будущего".

Ранее m24.ru сообщало, что деньги граждан, вложенные в НПФ, планируют защитить от банкротства. Для этого будет введена система госгарантий по аналогии страхования банковских вкладов.

Для работы по этой схеме частным пенсионным фондам нужно пройти проверку Центробанка, а затем регулярно отчислять взносы в Агентство по страхованию вкладов. 18 организаций уже вступили в систему.

Пока это происходит на добровольной основе. Обязать всех сможет законопроект, который планирует подготовить правительство в ближайшее время.

Всего на рынке с пенсионными накоплениями работают 87 негосударственных фондов. Их участниками являются более шести миллионов человек.