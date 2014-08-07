Центробанк лишил лицензии НПФ "Индустриальный"

Фото: ИТАР-ТАСС

ЦБ России аннулировал лицензию негосударственного пенсионного фонда "Индустриальный", сообщается на сайте Банка России.

Такое решение связано с тем, что, по данным регулятора, НПФ нарушал законодательные требования в части распоряжения пенсионными накоплениями, а также из-за неоднократного нарушения норм предоставления информации.

Сейчас в НПФ назначена временная администрация и приостановлены полномочия исполнительных органов.

Негосударственный пенсионный фонд "Индустриальный" работал в сегменте обязательного пенсионного страхования. На конец 2013 года объем пенсионных накоплений в управлении у фонда превысил 1 миллиард рублей, число застрахованных лиц - 25 тысяч человек.