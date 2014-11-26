ЦБ отозвал лицензию у двух столичных банков

Фото: M24.ru
Центробанк отозвал лицензию у столичных "БВА Банка" и "Банк-Т", передает пресс-служба регулятора.
По мнению ЦБ, "БВА Банк" размещал свои средства в низкокачественные активы и был вовлечен в проведение сомнительных операций. При этом руководство кредитного учреждения не предпринимали мер по нормализации его деятельности. "Банк-Т", в свою очередь, не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам.
Кроме того, лицензия была отозвана у дагестанского "ПрестижКредитБанка". Отметим, что "БВА Банк" и "Банк-Т" был участником системы страхования вкладов.
История вопросаЕсли у банка отозвана лицензия или он не может расплатиться со своими вкладчиками, то его функции в этой части принимает на себя государственная организация - Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Оно выплачивает вкладчикам деньги через банк-агент, выбранный на основе конкурса из числа аккредитованных при АСВ банков.
Выплаты производятся от имени АСВ и за его счет в соответствии с реестром обязательств банка перед вкладчиками. После этого Агентство занимает место вкладчика в очереди кредиторов и само "выясняет отношения" с банком по поводу возврата задолженности.
АСВ гарантирует возврат суммы до 700 тысяч рублей с учетом процентов. Если вклад хранился в валюте, деньги будут конвертированы в рубли по курсу на момент отзыва банковской лицензии. Через 7 дней после отзыва лицензии АСВ публикует в СМИ список мест, куда можно обратиться с заявлением о получении возмещения.