ЦБ отозвал лицензию у двух столичных банков

Центробанк отозвал лицензию у столичных "БВА Банка" и "Банк-Т", передает пресс-служба регулятора.

По мнению ЦБ, "БВА Банк" размещал свои средства в низкокачественные активы и был вовлечен в проведение сомнительных операций. При этом руководство кредитного учреждения не предпринимали мер по нормализации его деятельности. "Банк-Т", в свою очередь, не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам.

Кроме того, лицензия была отозвана у дагестанского "ПрестижКредитБанка". Отметим, что "БВА Банк" и "Банк-Т" был участником системы страхования вкладов.