ЦБ РФ отозвал лицензию у московского "Принтбанка"

Фото: ИТАР-ТАСС

Центробанк России отозвал лицензию у одного из коммерческих банков. Кредитная организация лишена права осуществлять деятельность за несоблюдение законодательства по борьбе с отмыванием денег.

Наказанию подверглось ОАО "Принтбанк". В сообщении Центробанка указано, что лицензия у "Принтбанка" была отозвана в связи с "неоднократным нарушением требований законодательства в течение одного года".

В ходе проверки инспекторы выяснили, что правила внутреннего контроля "Принтбанка" не соответствовали установленным нормам.

Также проверяющие обнаружили, что банк участвовал в сомнительных финансовых операциях, которые по закону должны подвергаться обязательному контролю.

"Принтбанком" в настоящее время руководит временная администрация, назначенная ЦБ РФ. Кредитная организация является участником банковской системы страхования вкладов, таким образом клиенты банка могут рассчитывать на возмещение до 700 тысяч рублей компенсации по вкладам.