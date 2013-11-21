"Мастер-банк" начал выдавать ценности из банковских ячеек

"Мастер-банк", у которого накануне была отозвана лицензия по решению Центробанка России, начал выдавать ценности из банковских ячеек. Об этом рассказывают клиенты банка, ссылаясь на информацию от администрации кредитной организации.

Выписки по счетам обещают предоставить в следующий понедельник. В настоящий момент клиенты стоят около центрального офиса в очереди перед служебным входом, сообщает телеканал "Москва 24".

Напомним, Центральный банк России с 20 ноября отозвал лицензию у "Мастер-банка". Решение было принято в связи с недостоверностью отчетных данных, нарушающей закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".

Со среды "Мастер-банк" не может проводить банковские операции, говорится в сообщении регулятора. В организации назначена временная администрация.

Кроме того, в главном офисе банка прошли обыски в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности, которое было возбуждено в отношении участников организованной группы, подозреваемых в обналичивании более 2 миллиардов рублей.