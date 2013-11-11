Форма поиска по сайту

11 ноября 2013, 10:41

Экономика

Центробанк отозвал лицензию у одного из столичных банков

Фото: ИТАР-ТАСС

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "Стройиндбанка", сообщает пресс-служба регулятора. Это связано с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

"Стройиндбанк" в течение одного года неоднократно нарушал требования федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Нарушение состояло в том, что банк своевременно не направлял в уполномоченный орган сведения по операциям, которые подлежат обязательному контролю. Также правила внутреннего контроля, применяемые в "Стройиндбанке", не соответствовали требованиям ЦБ РФ.

Кроме того, банк участвовал в сомнительных финансовых операциях, отмечается в сообщении.

В соответствии с приказом Банка России в кредитную организацию назначена временная администрация.

