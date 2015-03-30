Комиссия Мосгордумы поддержала законопроект о налоговых льготах для гостиниц

Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

Комиссия по организации работы Мосгордумы одобрила законопроект, предусматривающий льготы для гостиниц по налогу на имущество организаций, сообщает Агентство "Москва".

"Льготой смогут воспользоваться гостиницы, расположенные в зданиях и включенные в перечень облагаемых налогом объекта от кадастровой стоимости, подтвердившие свою классификацию. Льгота будет работать пять лет – с 1 января 2015 года до 2020-го. Налогом на имущество организаций не будет облагаться минимальная площадь номерного фонда гостиницы, умноженная на коэффициент два", – сказала замглавы департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

По ее словам, такой механизм предоставления льготы не дает возможности для злоупотреблений.

"Как вы знаете, многие гостиницы расположены в зданиях, где также рядом с гостиницей располагается бизнес-центр или торговый центр. Механизм расчета льготы от площади номерного фонда с коэффициентом не дает налогоплательщикам повода для злоупотребления", – добавила Багреева.

Ранее Сергей Собянин заявил, что гостиничный бизнес столицы получит налоговые льготы. Благодаря введению льготного коэффициента для гостиниц налог на имущество будет снижен примерно на 65 процентов.

"Какие проблемы возникли после введения налога на имущество от кадастровой стоимости? Этот налог предназначался для торговой и офисной недвижимости. В гостиницах было и сегодня находится достаточно много офисов и магазинчиков. В любую гостиницу зайдите – и вы увидите на первых этажах достаточно много торговли. И они автоматом попали под ставки, которые предназначены для торговли.

Но те гостиницы, в которых большая часть площадей предназначена под гостиничные номера, – для них это, конечно, тяжелые и несправедливые ставки", – сказал мэр.

Он пояснил, что власти договорились с гостиничным бизнесом, выработали решение, по которому из налогообложения по кадастровой стоимости исключается весь гостиничный номерной фонд. "И даем еще дополнительный коэффициент, потому что не только площадь гостиничного номера должна быть учтена, но и коридоры, лестницы и так далее, то есть та инфраструктура, которая непосредственно работает на гостиничный фонд", – добавил Собянин.