29 октября 2013, 13:14

Общество

Правительство Москвы запустит арендный калькулятор для бизнеса

Фото: ИТАР-ТАСС

С 1 ноября на сайте правительства Москвы появится калькулятор, с помощью которого предприниматели смогут рассчитать размер арендной ставки. Об этом сообщила во вторник заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

По ее словам, власти приняли решение продлить льготы для предпринимателей, которые арендуют помещения площадью до 300 квадратных метров, на 2014 год. Они по-прежнему будут платить 3 500 рублей за квадратный метр.

Льгота будет продлена автоматически, для этого им не нужно будет обращаться в межведомственную комиссию.

По словам Сергуниной, льготная ставка аренды предусмотрена для организаций, которые занимаются здравоохранением. Также пониженную ставку сделают для организаций, которые оказывают дополнительные услуги.

