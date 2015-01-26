Социальные организации арендуют помещения по льготной ставке – власти

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Социально ориентированные организации могут арендовать помещения по льготной ставке, сообщили M24.ru в пресс-службе департамента горимущества.

Ранее в СМИ появилась информация, что один из детских клубов в центре города выселяют за неуплату – по некоторым данным, учреждение должно платить за аренду выше минимальной ставки для малого бизнеса.

"Определена льготная ставка аренды для частных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования. Она установлена в размере 1,8 тысячи рублей за квадратный метр в год", - заявили в департаменте.

Касательно выселения организаций в ведомстве подчеркнули, что ведут такую работу только в отношении недобросовестных пользователей. "Департамент освобождает помещения, которые используются незаконно: когда пользователь занимает объект, не имея на него правоустанавливающих документов либо нарушая условия договора аренды", - сказали в департаменте.

Кроме того, для некоммерческих организаций была установлена льгота по аренде в размере 30% от рыночной стоимости используемого объекта недвижимости.

Ранее M24.ru со ссылкой на главу департамента городского имущества Владимира Ефимова сообщало, что льготную арендную плату для частных образовательных учреждений сохранят несмотря на повышение стоимости квадратных метров.