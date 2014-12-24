Для открытия книжных магазинов в учреждениях культуры нужны льготы - Мединский

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Книжные магазины в учреждениях культуры нужно открывать по льготной ставке аренды. Об этом в рамках заседания Госсовета по культуре сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Таким образом, книжные магазины планируют открыть в музеях, театрах и в библиотеках, сообщает корреспондент M24.ru.

Вопрос о льготной ставке для книжных магазинов в учреждениях культуры поднимался в октябре прошлого года на заседании оргкомитета Года культуры.

Тогда Владимир Мединский подчеркнул, что за 20 лет количество книжных магазинов в стране сократилось. Это связано с высокой арендной ставкой. В результате вместо книжных магазинов в городах открываются новые кафе и рестораны.

Добавим, что книжные магазины уже сейчас функционируют в некоторых московских театрах и библиотеках. Так, в Гоголь-центре работает Гоголь- -books, в котором продают литературу по искусству. Книжный магазин в библиотеке имени Чехова должен открыться в скором времени.

Однако, по словам директора Московского городского библиотечного центра Максима Фетисова, запускать книготорговлю во всех столичных библиотеках нецелесообразно.

По словам Фетисова, причиной тому низкий трафик некоторых библиотек, расположенных в удаленных от метро районах. Книжный магазин – прежде всего бизнес, который должен быть рентабельным.