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Мэр Москвы

23 декабря 2014, 12:55

Сергей Собянин снизил взнос на капремонт на 20% до 15 рублей

льготы ремонт капитальный ремонт Сергей Собянин строительство и реконструкция

Минимальный ежемесячный взнос на капремонт снизится на 20% - Собянин

Размер минимального взноса на капитальный ремонт в столице в 2015 году составит 15 рублей за 1 квадратный метр, заявил Сергей Собянин на заседании столичного правительства во вторник. Ранее эксперты предлагали установить минимальный взнос в размере 18 рублей за квадратный метр.

По словам мэра Москвы, размер минимального взноса на капитальный ремонт должен быть снижен, несмотря на инфляцию. "В Москве накоплен большой опыт по экономии средств на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт. Как правило снижение этих цен достигает 20-25% на всех стадиях планирования. Несмотря на инфляцию, удорожание материалов, я считаю, что все-таки нам необходимо снизить минимальный взнос до 15 рублей", – сказал Собянин.

Добавим, что Мосгордума 3 декабря установила сроки, когда будет введен новый сбор - через полгода послу утверждения ставки, то есть с июля 2015 года.

Систему капитального ремонта в многоквартирных домах должны запустить в Москве в 2015 году. Собственники квартир будут платить взносы, которые пойдут на финансирование капитального ремонта. За муниципальные квартиры будет платить город. Средства будут аккумулироваться на счете либо единого регионального оператора, либо на отдельном счете конкретного дома.

Субсидию на оплату взноса на капитальный ремонт получат малобеспеченные семьи. Сейчас в столице проживает около полумиллиона таких семей. Льготу по взносам на капремонт также будут получать сироты, ветераны труда, труженики тыла, участники войны и люди, пережившие блокаду Ленинграда.

За счет фонда капитального ремонта будет проводиться ремонт:

  • внутридомовых инженерных систем электроснабжения;
  • внутридомовых инженерных систем теплоснабжения;
  • внутридомовых инженерных систем газоснабжения;
  • внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего и холодного водоснабжения);
  • внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации);
  • ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;


    • "Предлагаю сделать льготы на капитальный ремонт идентичными льготам на другие услуги", – отметил Собянин.

    Мэр Москвы отметил, что подготовлена программа капитального ремонта, в которую вошло более 31000 домов. "Я прошу, чтобы в ней было учтено 100 процентов многоквартирных жилых домов, вне зависимости от их ведомственной принадлежности", – сказал он.

    Он подчеркнул, что в первую очередь в программу должны быть включены и проведен ремонт в тех домах, которые сегодня уже находятся в тяжелом техническом состоянии.

    В региональную программу капитального ремонта включены все многоквартирные дома Москвы с числом квартир 3 и более – всего 31 593 дома. В первую очередь будут ремонтировать дома, в которых наибольшее количество систем находится в неудовлетворительном состоянии, и которые имеют наиболее длительные отклонения от межремонтных сроков.

    Сюжеты: Тренды города: все, что волнует столицу Капитальный ремонт в жилых домах

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