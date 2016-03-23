Мосгордума рассмотрит три варианта льгот по ЖКХ для инвалидов и чернобыльцев

Фото: ТАСС/Игорь Кубединов

В Мосгордуме рассмотрят три варианта льготы на оплату электроэнергии для инвалидов и пострадавших в аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом m24.ru рассказал председатель комиссии по социальной политике и трудовым отношениям городского парламента Михаил Антонцев.

"Мы проводим беседы и встречи с инвалидами или с семьями, у которых ребенок с ограниченными возможностями и с "чернобыльцами". В соответствии с изменениями федерального закона у них изменилась оплата коммунальных услуг, в частности, по электроэнергии. Если раньше они имели 50-процентную скидку от всего потребленного электричества, то с 1 января они имеют льготы по утвержденному нормативу. И это серьезная проблема, над которой мы сейчас работаем и надеемся ее решить ", – сказал он.

Антонцев отметил, что по итогам таких встреч были намечены три основных пути решения: вернуть льготы в прежнем объеме, увеличить нормативы потребления или же увеличить размер скидки на оплату. Он добавил, все три вопроса нуждаются в тщательной проработке, так как в первом случае Москве потребуется обращаться к федеральным властям, в двух других – самостоятельно искать средства на обеспечение льготы.

Напомним, ранее инвалиды или семьи с ребенком-инвалидом, а также жертвы и ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС оплачивали электроэнергию со скидкой в 50 процентов. Однако с 1 января 2016 года федеральное законодательство установило норматив в размере 45 кВт/ч в месяц для квартиры с газовой плитой и 70 кВт/ч в месяц – с электрической. Всю электроэнергию сверх этого норматива льготники должны оплачивать по стандартному тарифу.

Никита Щуренков, Виталий Воловатов