Если аист зачастил: что получают многодетные семьи в Москве

Подмосковные власти наградят шестерых многодетных матерей знаком отличия "Материнская слава". Вместе с ним женщины получат денежное вознаграждение. О том, какие льготы существуют для многодетных семей в Москве и области, - читайте в материале M24.ru.



Многодетной в России считается семья, в которой воспитывается трое и более детей в возрасте до 18-ти лет, причем дети могут быть как родными, так и приемными. Эти семьи становятся на учет в районных управах, где им выдаются специальные удостоверения, после чего они получают право на адресную социальную помощь.

Льготы для многодетных семей

Многодетным семьям Москвы и Подмосковья предоставляется скидка на оплату коммунальных услуг в размере 50 процентов.

Дети из многодетных семей в возрасте от 6 до 18 лет имеют право на получение бесплатных медицинских препаратов, отпускаемых по рецепту врача. Кроме того, такие дети обслуживание в поликлиниках и принимаются в детские сады без очереди.

Школьникам из многодетных семей предоставляется бесплатный проезд в общественном транспорте, а также бесплатное двухразовое питание в учебных заведениях. Кроме того, право на бесплатный проезд получает один из многодетных родителей.

Учащиеся также получают бесплатную школьную форму (или комплект одежды, ее заменяющей), которую выдают на весь период обучения на каждого ребенка из многодетной семьи. Кроме того, школьникам выдается бесплатный комплект учебников. Также дети имеют право на получение в первую очередь мест в санаториях и оздоровительных лагерях.

Многодетные семьи получают право и налоговые льготы, в частности, один из родителей освобождается от уплаты транспортного налога. Для родителей многодетных семей, занимающихся предпринимательской деятельностью, предусмотрено полное или частичное освобождение от уплаты регистрационного сбора с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью.

Кроме того, такие семьи могут бесплатно получить земельные участки для индивидуального жилищного или дачного строительства, а также садоводства. Также они могут получить льготный кредит или беспроцентный займ на приобретение строительных материалов, строительство или приобретение жилья.

Также власти Москвы в порядке эксперимента решили бесплатно предоставлять квартиры семьям, которые возьмут на воспитание пять и более сирот.

Если многодетная семья собирается организовать фермерское хозяйство, то в таком случае она имеет право на льготное налогообложение, а также на предоставление безвозмездной материальной помощи либо беспроцентных ссуд для возмещения расходов на развитие хозяйства.



Родителям многодетных семей работодатели должны предоставлять возможность устройства на работу с льготными условиями труда.

Денежные выплаты для многодетных семей

При рождении второго и последующих детей размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в 2013 году составлял 4 907 рублей 85 копеек.

Компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни многодетным семьям составляет: с 3-4 детьми - 600 рублей на каждого ребенка до 16 лет (или до 18 лет, если ребенок обучается в общеобразовательном учреждении); с 5 и более детьми - 750 рублей на каждого ребенка до 16 лет (или до 18 лет, как в предыдущем случае).

Многодетным семьям также предоставляется несколько компенсационных выплат. Так выплата на приобретение детских товаров семьям с 5 и более несовершеннолетними детьми составляет 900 рублей на всю семью. Ежемесячная выплата на возмещение роста стоимости продуктов питания на детей до 3 лет составляет 675 рублей. Выплата на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги составляет: семьям с 3-4 детьми - 522 рубля; с 5 и более детьми - 1044 рубля.

Ежемесячная компенсационная выплата за пользование телефоном многодетным семьям составляет 230 рублей до достижения младшим из детей возраста 16 (18) лет. Ежемесячная выплата семьям, имеющим десять и более детей, составляет 750 рублей. Выплачивается на каждого ребенка до достижения им возраста 16 лет (обучающимся по очной форме – 23 года).

Матерям, родившим десять и более детей и получающим пенсию, предоставляется надбавка к пенсии в размере 10 тысяч рублей.

Кроме того, они ежегодно получают разовые выплаты в размере 10 тысяч рублей к Международному дню семьи (15 мая) и 15 тысяч - ко Дню знаний (1 сентября).

Если в семье воспитывается не менее семи детей, то родители являются кандидатами на награждение медалью или орденом "Родительской славы". Награжденные этим знаком отличия получают единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

Григорий Медведев