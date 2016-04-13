"Единая Россия" добилась принятия льгот для московских соцобъектов

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Мосгордума приняла закон о налоговых льготах для медклиник, крупных спортивных объектов и других объектов социально значимого бизнеса, такое решение было принято на заседании МГД.

"Законопроект подготовлен на основе конкретных предложений бизнеса, спортивных организаций и организаций здравоохранения, но в то же время мы четко пониманием, что речь идет в первую очередь об интересах москвичей", – сказал глава департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников.

"Нам важно, чтобы все объекты были вовремя сданы и должным образом оснащены, а главное, нас заверили, что сэкономленные средства также пойдут на поддержку детского спорта, на расширение мероприятий, связанных с вовлечением москвичей в занятие спортом", – подчеркнул он.

Ранее столичное отделение "Единой России" поручило своей фракции в Московской городской Думе ускорить процедуру принятия закона. Согласно документу, нагрузка по налогу на имущество для медклиник снизится в 10 раз: для этого вводится ставка 0,22% вместо 2,2% от балансовой стоимости , но при условии, что здания были введены в эксплуатацию после 1 января 2013 года. Всего, по оценке властей, право на льготу получат 17 существующих медцентров и все вновь построенные здания медицинского назначения.

Документ уточняет порядок предоставления льгот для крупных стадионов по уплате земельного налога, распространяя их на строящиеся и реконструируемые объекты: льгота в размере от 20% стандартной ставки в 2014-2017 годах и до 50% стандартной ставки с 2020 года будет действовать в отношении участков, на которых строятся и реконструируются спортивные сооружения, оборудованные трибунами для зрителей с общим количеством мест не менее 12 тысяч.

Кроме того, закон предусматривает, что нагрузка по налогу на имущество для агрокластеров сократится в четыре раза в 2016-2017 годах – 25% от налогообложения по стандартной ставке.