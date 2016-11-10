Москвичи за пять месяцев получили 4,2 млрд рублей маткапитала

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

За первые пять месяцев 2016 года жителям столичного региона выплатили 4,2 млрд рублей материнского капитала. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Москве и Московской области. В ведомстве пояснили, что единовременные выплаты в размере 25 тысяч рублей получили порядка 170 тысяч семей.

"Семьям Москвы и Московской области в качестве единовременной выплаты из средств материнского (семейного) капитала перечислено 4 миллиарда 191 миллион 987 тысяч 459,69 рублей. Получателями выплаты стали 168346 семей", – подчеркнули в пресс-службе ПФР.

Деньги получили те семьи, которые приобрели право на материнский (семейный) капитал до 30 сентября 2016 года и не использовали всю сумму. Всего же с начала кампании (с 01.07.2016) заявления на единовременную выплату по Москве и Подмосковью подала 218971 семья.

Прием заявлений на единовременную выплату продолжится до 30 ноября, добавили в пресс-службе. "Подать заявление на единовременную выплату могут все владельцы сертификата, проживающие на территории РФ, независимо от того, сколько времени прошло со дня рождения ребенка, давшего право на получение сертификата", – заключили представители ПФР.

Материнский капитал – форма поддержки семей, воспитывающих двух и более детей. Его можно использовать для улучшения жилищных условий: например, для погашения ипотеки, приобретения или строительства дома. Средства можно направить на социальную адаптацию ребенка-инвалида или увеличение пенсии матери. Материнский капитал нельзя обналичивать. Исключение составляет единовременная выплата в размере 25 тысяч рублей, которая выдается по заявлению, если семья использовала не всю сумму на целевые нужды.

За 2016 год общая сумма взносов по программе софинансирования пенсии в столичном регионе составила 170 миллионов рублей. В том числе 113 миллионов поступило из Москвы и почти 57 миллионов – из Московской области. Всего же за время существования программы, москвичи софинансировали свои пенсионные накопления на сумму 3,1 миллиард рублей. Все эти средства учтены на лицевых счетах граждан и переданы в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды, которые вступили в систему гарантирования сохранности пенсионных накоплений.

Добровольные страховые взносы на накопительную пенсию по программе не облагаются налогом на доходы физических лиц, соответственно, на сумму перечисленных взносов можно ежегодно получать налоговые вычеты в размере 13 процентов. Кроме того, мораторий на формирование пенсионных накоплений из страховых взносов, действующий в 2014–2016 годах, не затрагивает действие программы софинансирования.