Капремонт в Москве: итоги и планы

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Региональная программа по капремонту увеличивает объемы работ, запланированные на 2016 год. В график дополнительно включили еще 500 многоквартирных домов, и теперь их стало более двух тысяч. Первые работы по программе начали проводить осенью прошлого года. Какие промежуточные итоги можно подвести, что планируют сделать в будущем и какие изменения ждут москвичей – читайте в материале сетевого издания m24.ru.

Первыми в очередь на капремонт попадают многоэтажки, где нужно провести реконструкцию большего количества инженерных систем. Комиссия проводит анализ, оценивает состояние жилого фонда и отбирает наиболее проблемные здания. Однако в этом году список пришлось расширить и отремонтировать некоторые дома раньше запланированного срока.

Дополнительно фасадные работы проведут в 400 домах, а реконструкцию внутридомовых систем газоснабжения – в 102 домах.

"Состояние этих элементов зданий напрямую влияет на безопасность проживания, чем и обуславливается принятое решение об их ремонте ранее запланированных сроков", – сообщил в интервью mos.ru глава Фонда капитального ремонта Москвы Артур Кескинов.

В программу капитального ремонта добавлены 500 зданий

Всего же в 2016 году запланирован ремонт 2154 фасадов. В зависимости от их типа специалисты проводят ремонт штукатурки, заделывают трещины и межпанельные швы. А если необходимо, восстанавливают участки стен и балконные плиты. Для этого разрабатывают индивидуальные проектные решения.

В отдельных случаях плиты меняют полностью: разбирают конструкцию, устанавливают новые несущие опоры, фиксируют их и только потом ставят балкон.

"Возможно, такие балконы было бы проще срезать и забыть, как делают во многих городах, но город не отходит от продекларированной линии проведения полноценных капитальных ремонтов, предусматривая их восстановление. Это позволит сохранить архитектурный облик зданий и обеспечить комфорт и безопасность жителей", – отметил Артур Кескинов.

Несмотря на то, что в последние годы был выполнен значительный объем работ по замене систем газоснабжения, в программу капремонта все же попали 20 тысяч домов с газовыми плитами. В этом году в порядок приведут 624 внутридомовых газопровода.

"Москва в деталях": Как ремонтируют жилые дома

Первыми ремонтируют системы с множеством резьбовых соединений труб. Именно на стыках элементов конструкции часто происходят утечки.

"Работы по газу имеют ряд нюансов: для их выполнения в обязательном порядке требуется доступ во все квартиры, не допускается присоединение нового газопровода к старым трубам. По стояку работы идут в основном в течение одного дня, то есть нельзя сегодня сделать в одной квартире, завтра в другой", – пояснил глава Фонда капитального ремонта.

Как правило, работы на внутренних системах газоснабжения проводят в течение двух дней, на каждую квартиру уходит два-три часа. Качество монтажа проверяют специалисты ОАО "Мосгаз".

Промежуточные итоги

Так как работы в рамках региональной программы по капремонту начали проводить в сентябре прошлого года, пока можно подвести промежуточные итоги.

В 2015 году программа капитального ремонта стартовала в 388 домах. Начали с всесезонных работ: замена электрики, мусорных камер и инженерных коммуникаций в подвалах. Сразу после отключения отопления, в мае, приступили к замене стояков отопления. До июля новые батареи поставят на 100 домах.

В остальных многоэтажках, в том числе входящих в план на 2016 год, начнут менять отопление постепенно.

Как меняют батареи по программе капремонта

"Не во всех регионах при капремонте меняют отопительные приборы в квартирах. Москва – один из немногих регионов, где это делают. Город изначально декларировал комплексный подход к проведению ремонта, то есть ремонт системы отопления предполагал замену батарей.

А учитывая, что в первые годы программы включены в основном дома до 1960 года постройки, замена системы теплоснабжения и, соответственно, батарей нужна практически в каждом из них: для этих жилых домов комплексный ремонт системы теплоснабжения рассматривается как обязательный вид работ, которые мы планируем провести", – отметил Артур Кескинов.

Кроме того, в 2015 году заменили 2,9 тысячи лифтов в 667 многоквартирных домах, а за пять месяцев текущего года – еще 1034 лифта.

Также в этом году отремонтировано 1,5 тысячи внутридомовых инженерных систем и конструктивных элементов. Сейчас капремонт идет в 1000 домах, и каждые три-четыре дня прибавляется еще по 100 зданий. Специалисты реконструируют крыши, подвальные помещения, фасады, фундамент, системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. К июлю планируется зайти с работами на 1400 многоэтажек.

Узнать сумму потраченных средств на капремонт в конкретном доме, какие работы и в каком объеме были выполнены можно на сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов

Проконтролировать качество и сроки ремонта в многоквартирном доме и сообщить обо всех недочетах можно через портал "Наш город"

Получить консультацию по вопросам, касающимся капитального ремонта, можно по телефону Единой справочной службы: 8 (495) 777-77-77

Также на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ работает форум капитального ремонта, где можно получить ответы на вопросы, связанные с организацией и проведением капремонта



Дополнительные работы

По закону помимо основных видов работ капитального ремонта можно провести дополнительные. К ним относятся: утепление фасада, устройство вентилируемой крыши и выходов на кровлю, установка общедомовых приборов учета и датчиков управления потребления ресурсов, а также другие работы.

Согласно документам, опубликованным на сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, в этом году дополнительные работы назначены на 1848 домах. Их закончат после 2017 года.

Планы

Согласно краткосрочному плану на 2015–2016 годы капитальный ремонт проведут более чем в 2000 домах, отремонтируют и заменят свыше 23 тысяч инженерных систем.

В этом году ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения проведут в 1810 многоквартирных домах. Старые чугунные батареи поменяют на современные биметаллические радиаторы, срок службы которых не менее 25 лет.

Кроме того, в общей сложности до конца 2016 года заменят шесть тысяч лифтов. А всего в течение первых трех лет программы капремонта планируется поменять восемь тысяч лифтов в 1569 домах.

Региональная программа капитального ремонта рассчитана до 2044 года. В нее входят более 32 тысяч многоквартирных домов. В первую очередь работы проводят в пятиэтажках и домах 1957-1968 годах постройки. Первые взносы за капремонт москвичи начали платить в июле 2015 года. Их сумма составляет 15 рублей за 1 квадратный метр, то есть за однокомнатную квартиру платят около 459 рублей в месяц. Деньги направляются региональному оператору в общий котел или на спецсчет дома.



Как ранее отмечал член комитета Госдумы по земельным отношениям и строительству Владимир Ресин, в ближайшие годы в Москве отремонтируют 4 тысячи домов, которые находятся в наиболее тяжелом состоянии.

"Капитальный ремонт будет в основном комплексным. То есть ремонтировать будут все системы, находящиеся в плохом состоянии", – заключил он.

Взносы

Важным условием выполнения программы капремонта является финансовая составляющая, и Москва имеет один из лучших показателей в стране. По данным на апрель 2016 года собираемость взносов превышает 92 процента. Только в первом квартале текущего года москвичи внесли 8 миллиардов 204 миллиона 123 тысячи рублей.

Также в некоторых случаях город проводит опережающее финансирование на необходимые работы.

Сколько стоит капитальный ремонт дома

Льготы

Весной этого года Мосгордума приняла закон, устанавливающий льготы на оплату взносов за капремонт. Пятидесятипроцентную скидку получили одинокие неработающие пенсионеры старше 70 лет, а пожилых людей старше 80 лет и вовсе освободили от платежей.

Эта мера социальной поддержки распространяется на 120 тысяч пожилых москвичей, среди которых инвалиды, труженики тыла, участники обороны Москвы и ветераны труда. Для этого из городского бюджета ежегодно будут выделять 383 миллиона рублей.

Как получить дополнительные льготы по капремонту

Несмотря на то, что решение о введении льгот было принято в апреле, поправка действует с 1 января 2016 года. Таким образом, пенсионерам вернут деньги за капремонт, заплаченные в этом году.

Субсидии на оплату взносов за капремонт также могут получить малообеспеченные москвичи, Герои СССР, РФ, Социалистического Труда, ветераны боевых действий и другие категории граждан.