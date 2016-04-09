В Москве предложили разработать социальный абонемент для бедных семей

Заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Татьяна Барсукова заявила о необходимости разработки базового социального абонемента для семей, находящихся на грани бедности. Об этом она сообщила в ходе дебатов участников праймериз партии "Единая Россия", передает Агентство "Москва".

"Экономический кризис привел к снижению качества жизни очень многих москвичей и многих семей. Сегодня они не входят еще в категорию малообеспеченных. То есть они не могут пользоваться льготами, которые предлагает сегодня наше правительство. Такие люди не обращаются в соцзащиту. Но мы сегодня не можем не говорить о них, нужно посмотреть на этот вопрос глобально. Не надо дожидаться того, когда они сами уже будут относиться к этой категории", – отметила Барсукова.

Она уточнила, что необходимо изменить подход к предоставлению адресной социальной поддержки, чтобы не допустить увеличения количества малообеспеченных семей в столице.

В Москве прошли очередные праймериз "Единой России"

"Сегодня поддерживать надо каждую семью, и может быть вариантом этого может стать как раз вот тот базовый социальный абонемент, о котором я уже очень давно думаю и сама пробую варианты его воплощения в действие. Нам надо будет правильно перераспределить ресурсы, чтобы каждая семья знала четкую гарантию, на что она может рассчитывать, а на что дополнительно она будет искать ресурсы", – сказала Барсукова.

Напомним, "Единая Россия" планирует 22 мая провести предварительное голосование перед выборами депутатов в Госдуму VII созыва. Агитационная кампания участника начинается с его выдвижения и завершается 21 мая 2016 года. Дебаты перед праймериз проходят со 2 апреля по 15 мая 2016 года.

Выборы в Госдуму состоятся 18 сентября по смешанной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам и единому федеральному округу, а еще 225 – по одномандатным округам.