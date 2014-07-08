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Москва 24

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Социальная сфера

08 июля 2014, 16:58

За полгода москвичи усыновили 257 детей - Петросян

льготы Владимир Петросян усыновление сирот социальная сфера семейная и молодёжная политика приемные семьи

"Интервью": Владимир Петросян - о поддержке многодетных семей

Более 250 детей устроили в приемные семьи за последние полгода. Таких семей в этом году в столице стало на 70% больше, чем в прошлом, сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" руководитель департамента соцзащиты Владимир Петросян.

По его словам, город серьезно занимается со школами подготовки и переподготовки приемных родителей. Сейчас в столице открыта 51 подобное учреждение. Кроме того, в конце прошлого года появилась имущественная поддержка приемных семей, которые возьмут на воспитание или на содержание сирот из числа взрослых детей старше 11 лет и детей-инвалидов.

Если в семье воспитывается 5 детей, трое из которых или старше 11 лет, или инвалиды, то город выделяет квартиру. Денежная же выплата на ребенка-инвалида равняется 25 тысячам рублей.

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Напомним, что в июне в столице запустили портал с видеоанкетами и фотографиями сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. База данных получила название "УсыновиМоскву".

На региональном портале собрана вся информация о детях-сиротах Москвы. Потенциальные родители могут посмотреть видеоанкеты детей, а также узнать об особенностях их характера. Сайт сопряжен со всеми социальными интернет-ресурсами, такими как Facebook, "ВКонтакте".

Кроме того, возле московских станций метро и парков работают мобильные пункты усыновления детей. С их помощью потенциальные родители могут узнать все о воспитании приемных детей и зарегистрироваться в базе данных усыновителей.

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