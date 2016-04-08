Столичные агрокластеры получат налоговые льготы

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Столичные власти предлагают снизить налоговую нагрузку на агропромышленные кластеры в четыре раза. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" рассказал глава департамента экономической политики и развития города Максим Решетников.

Ранее в Мосгордуму был внесен законопроект, предусматривающий предоставление социально значимым объектам столицы дополнительных налоговых льгот.

"Чтобы поддержать экономику таких вот центров (агрокластеров), особенно на старте, мы предлагаем снизить налоговое бремя по налогу на имущество от кадастра", – сказал он.

Решетников уточнил, что налоговая нагрузка в первые годы работы агрокластера будет снижена в четыре раза, однако затем налог будет постепенно повышаться.

"Потому что эти объекты, в конечном итоге, безусловно, экономически выгодны", – пояснил он.

Решетников добавил, ключевым критерием эффективности развития агропромышленного кластера являются низкие цены на продукты.

По его словам, благодаря развитию этой инфраструктуры в Москве удается сдерживать подорожание продовольствия.

"Уровень цен на продовольствие по прошлому году в Москве оказался далеко там не самым высоким, хотя традиционно всегда любые всплески цен в первую очередь отражаются на Москве, потому что рынок очень большой", – подчеркнул Решетников.

Напомним, в сентябре 2014 года Сергей Собянин открыл первый столичный агрокластер "Фуд Сити". Объект располагается на участке площадью почти 85 гектаров и объединяет торговые строения, офисно-гостиничные здания, складские комплексы, а также парковки для грузового и легкового транспорта.

В двухэтажном здании общей площадью 246 тысяч квадратных метров находится зона оптовой торговли мясной и молочной продукцией, рыбой, алкоголем и цветами. В здании также разместятся кафе и рестораны, отделения банков и банкоматы.