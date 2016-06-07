Владельцы социальной карты москвича посетят зоопарк без очереди

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Владельцы социальной карты москвича могут бесплатно посетить зоопарк без очереди, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий. Для прохода нужно приложить карту к турникету на главном входе.

"Новый сервис сделает посещение зоопарка, одного из старейших и популярнейших музеев столицы, более комфортным для льготных групп граждан. Сегодня в 90 музеях столицы школьники, пенсионеры, военнослужащие и люди с ограниченными возможностями могут воспользоваться льготным посещением", – сказал заместитель руководителя ведомства Владимир Филиппов.

Сервис позволит льготникам не терять время в очереди в кассу. Пройти в зоопарк по социальной карте смогут дети до 17 лет включительно, в том числе школьники и студенты, военнослужащие срочной службы, участники боевых действий, инвалиды и пенсионеры и многодетные семьи.

В перспективе сервис заработает во всех столичных музеях. По словам и.о. директора зоопарка Светланы Акуловой, в летний период зоопарк ежедневно посещают до 70 тысяч человек.

Сейчас владельцы социальной карты москвича могут получить городские выплаты и пособия, воспользоваться бесплатным (льготным) проездом в общественном транспорте, записаться на прием к врачу через терминалы ЕМИАС в поликлиниках столицы.

Кроме того, по карте можно получить скидку более чем в 4 тысячах торгово-сервисных предприятий Москвы. К настоящему времени москвичам выдали 4,5 миллионов социальных карт.