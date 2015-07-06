Книжные магазины могут получить льготы по аренде помещений

Фото: m24.ru
Законопроект о льготах по аренде помещений для книжных магазинов могут принять до конца этого года, сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолий Аксаков.
По его словам, власти будут стимулировать "знакомство с высокодуховной литературой", а также проводить акции и вечера поэзии, тем самым приобщая молодежь к литературе, передает Агентство "Москва". Размер льгот для книжных магазинов пока не определен.
Напомним, с 1 июля в Москве ввели торговый сбор с организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся оптовой и розничной торговлей. Предприниматели будут платить его в счет других налогов.
Торговый сбор – обязательный платеж по конкретным объектам торговли. Величина сбора зависит от вида деятельности, а также физических характеристик и места размещения торгового объекта. Сбор уплачивается ежеквартально.
Платить должны организации и индивидуальные предприниматели, которые занимаются:
- Торговлей через стационарные объекты с торговым залом;
- Торговлей через стационарные объекты без торгового зала (кроме заправок);
- Торговлей через нестационарные объекты (включая развоз);
- Организацией розничных рынков (только управляющие компании).