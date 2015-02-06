Столичное правительство и бизнес подготовили совместный антикризисный план

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Более 80% предложений бизнеса вошли в антикризисный план столичного правительства по итогам заседания комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Москвы на 2015 год. Об этом сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития города.

Представители бизнеса выступили за сохранение льгот по аренде объектов нежилого фонда, принадлежащего городу. Также они попросили оставить в силе все действующие льготы по арендной плате за земельные участки.

Всего было рассмотрено более 100 предложений, сформированных Московской торгово-промышленной палатой, аппаратом уполномоченного по правам предпринимателей столицы, членами клуба инвесторов, общественными организациями, представляющими интересы бизнеса, а также благотворительными фондами.

"За вычетом вопросов, выходящих за компетенции города, комиссия приняла уже порядка 80 процентов предложений бизнеса. Наш план будет обновляться в ежемесячном режиме с целью учета всех предложений, поступающих от бизнеса и экспертных организаций", - подчеркнула заммэра по вопросам экономической политики Наталья Сергунина.

После обобщения всех поступивших от представителей бизнес-сообщества предложений, комиссия передаст проект антикризисного плана на утверждение Сергею Собянину.

Как пояснил глава департамента экономической политики и развития Максим Решетников в интервью "Российской газете", антикризисный план правительства предусматривает налоговые льготы для производителей в обмен на инвестиции.

"Речь идет о второй жизни большинства столичных промзон, куда мы будем привлекать новых производителей. С этой точки зрения у Москвы имеются большие ресурсы. Зеленоград, Руднево, Южный порт и т.д. Все они будут расширяться. Прокладку к ним дорог, подводку инженерии Москва возьмет на себя. Предусмотрим и дополнительные налоговые льготы в обмен на инвестиции", - сказал он.

Ранее столичная мэрия рассказала о борьбе с кризисом. Так, правительство ведет мониторинг ситуации на продовольственном рынке, а также проводит переговоры с поставщиками зарубежных стран, которые расширяют поставки своих продуктов для столицы.

Кроме того, расширяются и поставки продовольствия из субъектов России, в том числе на специально организованные для этого региональные ярмарки. Помимо этого, правительство выполняет все социальные обязательства. На программу "Социальная поддержка жителей города Москвы" в бюджете предусмотрено более 329 миллиардов рублей, также зарезервировано около 2 миллиардов рублей на оказание помощи нуждающимся горожанам.

В частности, правительство не будет допускать задержки выплаты зарплаты и обострения на рынке труда. На 1 января 2015 года задолженность по зарплате была у четырех столичных организаций. При этом по сравнению с началом 2014 года задолженность сократилась в 9,5 раза. Мониторинг будет проводиться каждую неделю. Сейчас уровень безработицы в Москве составляет 0,39%. На рынок труда положительно влияет отток из города иностранной рабочей силы.

Также власти будут и дальше исполнять госконтракты на поставку лекарств и продуктов питания. В случае роста цен на продукцию правительство будет увеличивать контрактные цены закупок. А для избежания больших расходов на строительство власти временно отказываются от использования банковских гарантий, которые повышают стоимость закупок для городских нужд. Контракты при этом будут переводиться на казначейское исполнение.

Что касается перспектив импортозамещения, то власти будут и дальше развивать транспортную инфраструктуру на основе отечественных технологий.