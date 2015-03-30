Пресс-конференция онлайн: 33 новых удовольствия в парке Горького

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская
31 марта в Информационном центре правительства Москвы пройдет встреча с директором парка Горького Ольгой Захаровой.
В ходе мероприятия Ольга Захарова расскажет о предстоящем весенне-летнем сезоне и новшествах, которые обрадуют посетителей парка. Слушатели узнают о работе пунктов велопроката, о новых сортах фирменного мороженого, культурных программах и мастер-классах в парке Горького.
Смотрите прямую трансляцию на этой странице 31 марта в 11.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 31 марта в 11.00
- Что: беседа о том, как преобразился парк Горького к началу весенне-летнего сезона
- Кто: Ольга Захарова
- Кому смотреть: тем, любит отдыхать в парках