30 марта 2015, 14:02

Пресс-конференция онлайн: 33 новых удовольствия в парке Горького

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

31 марта в Информационном центре правительства Москвы пройдет встреча с директором парка Горького Ольгой Захаровой.

В ходе мероприятия Ольга Захарова расскажет о предстоящем весенне-летнем сезоне и новшествах, которые обрадуют посетителей парка. Слушатели узнают о работе пунктов велопроката, о новых сортах фирменного мороженого, культурных программах и мастер-классах в парке Горького.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице 31 марта в 11.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 31 марта в 11.00
  • Что: беседа о том, как преобразился парк Горького к началу весенне-летнего сезона
  • Кто: Ольга Захарова
  • Кому смотреть: тем, любит отдыхать в парках

