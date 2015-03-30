Пресс-конференция онлайн: 33 новых удовольствия в парке Горького

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

31 марта в Информационном центре правительства Москвы пройдет встреча с директором парка Горького Ольгой Захаровой.

В ходе мероприятия Ольга Захарова расскажет о предстоящем весенне-летнем сезоне и новшествах, которые обрадуют посетителей парка. Слушатели узнают о работе пунктов велопроката, о новых сортах фирменного мороженого, культурных программах и мастер-классах в парке Горького.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице 31 марта в 11.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.