В четверг в столице будет всего 16 градусов и возможны дожди

Фото: M24.ru

Синоптики обещают москвичам в четверг, 28 августа, переменную облачность и не исключают дождей. Погода в Москве по-прежнему останется холоднее климатической нормы. Дневной максимум сегодня - это всего 16 градусов, передает телеканал "Москва 24".

Уточняется, что опустится еще ниже температуре не дает южный ветер, который будет дуть со скоростью до 7 метров в секунду. А давление в городе пониженным и составит 739 миллиметров ртутного столба.

Как пояснили синоптики, солнечная погода вернется в столицу 31 августа.

"В воскресенье все циклоны уйдут на Урал, и скандинавский антициклон принесет в столицу солнечную погоду", - рассказали M24.ru в центре погоды "Фобос".

Однако температура воздуха останется прежней - 16-18 градусов. 1 сентября в столице дождей, скорее всего не будет, но ночи с начала осени станут холодными, с температурой 6-8 градусов.