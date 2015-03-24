Форма поиска по сайту

Новости

24 марта 2015, 11:29

Культура

МУЗЕОН запустит собственную диджейскую программу

Парк МУЗЕОН. Фото: m24.ru

В летнем сезоне парк МУЗЕОН запустит собственную диджейскую программу "Ленивые четверги". За пульт встанут друзья и резиденты парка: независимые концертные промоутеры, музыкальные журналисты и диджеи.

Как сообщается на сайте парка, клуб будет работать каждый четверг на площадке под "Куполом". Здесь же откроется поп-ап бар с лимонадами, фрэшами и фруктовыми коктейлями.

"Ленивые четверги" стартуют в начале мая.

Добавим, столичные парки подготовят к началу летнего сезона в конце апреля. В заказниках появятся свежие газоны, цветники, будет вывезен весь мусор и покрашены скамейки. Сейчас в парках, которые относятся к департаменту культуры, проходит месячник благоустройства, который завершится 10 апреля. После этого останутся только работы, зависящие от погоды. К наступлению лета на данный момент почти готовы парк Горького, "Сокольники", "Кузьминки", Перовский и Бабушкинский парки, а также музей-усадьба "Коломенское".

Велопрокат в парках откроется уже в марте. С 27 марта услуга появится в Измайловском парке, а на следующий день - в "Сокольниках". 3 апреля велопрокаты откроются в "Музеоне" и парке Горького, там они будут работать по пятницам, субботам и воскресеньям вплоть до 15 апреля. Затем прокаты перейдут на ежедневный режим. На ВДНХ взять велосипед напрокат посетители смогут после того как будет демонтирован каток.

лето клубы Музеон диджеи

