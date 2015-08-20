В последний рабочий день недели москвичей ждет солнечная погода

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

В пятницу, 21 августа, в столичном регионе ожидается теплая и солнечная погода, сообщает Гидрометцентр России.

Ночью температура опустится до 9–11 градусов, в дневные часы воздух прогреется до 20–22 градусов. Переменный ветер будет дуть со скоростью 2–7 в секунду.

Синоптики связывают потепление с крупным антициклоном, который "накрыл" столичный регион. Комфортная погода сохранится в городе и на выходные, а также в начале следующей недели. Дождей не ожидается, а температура воздуха будет выше 20 градусов.

Ранее синоптики предупреждали о высокой пожароопасности на территории столичного региона.

В ближайшие дни в столице ожидается теплая и солнечная погода

В столичном управлении МЧС опасность лесных пожаров подтвердили. По данным спасателей, возрастает вероятность возникновения локальных очагов возгораний в лесах из-за несанкционированного сжигания мусора и нарушения правил пожарной безопасности.

Ранее m24.ru сообщало, что в августе этого года выпало 13 процентов от месячной нормы осадков – 10 миллиметров при норме в 77, что делает его самым сухим за всю историю наблюдений.

Предыдущий рекорд принадлежит августу 1955 года, тогда выпало 20 миллиметров осадков. По данным метеорологов, до конца месяца будет господствовать скандинавский антициклон, а значит, вероятность дождя будет нулевой.