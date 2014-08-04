Погода для дресс-кода: как сочетаются жара и офисный стиль

В московских офисах требуют соблюдать дресс-код даже в жаркую погоду

Жара вносит свои коррективы в гардероб горожан, но пока кто-то расслабляется в легких платьях и топах, кому-то приходится носить пиджаки и галстуки. Офисный дресс-код достаточно консервативен даже самым жарким летом.

О том, насколько строги требования к одежде в современных компаниях и возможно ли смягчить их в жару, изданию М24.ru рассказала руководитель отдела рекламы и связей с общественностью корпорации ManpowerGroup, подбирающей сотрудников для различных компаний, Надежда Федотова.

"В российских трудовых документах не записано, что сотрудник должен придерживаться какого-то дресс-кода, – говорит Надежда Федотова. – Но при устройстве в крупную международную корпорацию людям часто приходится подписывать еще и так называемые корпоративные правила – документ, оговаривающий, как вести себя в офисе, как одеваться. Если человек нарушает эти правила, компания может предъявить к нему какие-то внутренние санкции".

Впрочем, примеров того, чтобы сотрудника уволили за нарушения дресс-кода, Надежда Федотова не знает. До такой крайности дело не доходит: люди не хотят терять рабочие места, им проще правильно одеться. Злостных нарушителей, теоретически, могут лишить бонусной части оклада, но и такое случается очень редко. Чаще представители отдела кадров и непосредственные руководители проводят с теми, кто одет неподобающе, профилактические беседы, оказывают определенный психологический прессинг, чтобы человек соблюдал принятые в компании правила.

Строже всего к соблюдению дресс-кода подходят в финансово-банковской сфере. Еще один сегмент бизнеса, где принципиально важно, во что одеты работники, – гостиничный бизнес, однако персоналу отелей немного легче. Часто им выдают служебную форму, и гардероб предусматривает разные виды костюмов для холодной погоды и для жары. В банках выбор, как правило, меньше.

Помимо одежды в некоторых компаниях предъявляют строгие требования к макияжу женской части коллектива: это очень важно, если сотрудницы выполняют представительские функции, например, работают на ресепшн. Зачастую фирмы даже организуют для новых работниц тренинги "Деловой стиль и макияж".

Летние жалобы Проблему "Что надеть на работу в жару" москвички активно обсуждают на форумах в Интернете. "Помогите! – пишет анонимная участница форума подругам по несчастью. – Брюки не ношу, только юбки-карандаши. Но вот что делать с колготками? Я уже в отчаянии, честное слово...". Проблема колготок, в которых летом очень жарко, – одна из самых острых. Пользователи снабжают девушку массой советов: например, рекомендуют носить с собой комплект сменной одежды и обуви и переодеваться перед началом рабочего дня или деловыми встречами. Открытые топы иногда умудряются прятать под строгими пиджаками. Кто-то советует лен, кому-то нравится шелк. Проблему "Что надеть на работу в жару" москвички активно обсуждают на форумах в Интернете. "Помогите! – пишет анонимная участница форума подругам по несчастью. – Брюки не ношу, только юбки-карандаши. Но вот что делать с колготками? Я уже в отчаянии, честное слово...". Проблема колготок, в которых летом очень жарко, – одна из самых острых. Пользователи снабжают девушку массой советов: например, рекомендуют носить с собой комплект сменной одежды и обуви и переодеваться перед началом рабочего дня или деловыми встречами. Открытые топы иногда умудряются прятать под строгими пиджаками. Кто-то советует лен, кому-то нравится шелк. Впрочем, если требования стандартные – белый верх, черный низ, колготки – сотрудницам еще удается изобрести какие-то варианты сочетания деталей гардероба, которые не раздражают начальство. Хуже, если у руководителя требования экзотические . Так, одна посетительница форумов пожаловалась, что начальник ее департамента пытался обязать всех женщин носить на работе комбинезоны. К счастью, реализовать это требование руководитель так и не успел: его самого по какой-то причине уволили.





Надежда Федотова полагает, что сейчас соблюдать дресс-код несложно: практически во всех офисах стоят кондиционеры, и многие сотрудники в жару чувствуют себя на работе комфортнее, чем на улице или дома. Кроме того, иногда компании учитывают особенности климата и меняют правила: рабочий день начинается и заканчивается раньше, во внутренних рассылках сообщают, что можно смягчить дресс-код. Даже клерки некоторых банков надели рубашки с коротким рукавом и отказались от галстуков.

Горячо и холодно Жаркий климат – не единственная проблема офисных сотрудников летом. Часто посетители форумов сообщают, что их гораздо сильнее раздражает офисный кондиционер, из-за которого даже в аномальную жару приходится надевать на работе теплые вещи или кутаться в шарф.

Жаркий климат – не единственная проблема офисных сотрудников летом. Часто посетители форумов сообщают, что их гораздо сильнее раздражает офисный кондиционер, из-за которого даже в аномальную жару приходится надевать на работе теплые вещи или кутаться в шарф.



Но если условия на работе в летнюю жару невыносимые, на начальника можно повлиять. Главное – не стоит молчать о своих проблемах. Даже если сотрудник занимает стартовую позицию, он вправе сообщить непосредственному руководители, что ему сложно работать из-за климата в офисе. Еще лучше жаловаться не в одиночку, а коллегиально, отыскав нескольких единомышленников среди коллег. Ни один работодатель не заинтересован в том, чтобы его сотрудники в рабочее время получали тепловой удар или падали в обморок от жары. Всегда есть способы как-то решить проблему: если нельзя смягчить требования к костюму, то можно поставить кондиционеры или хотя бы вентиляторы.

Такие разные коды Не только сотрудники офисов вынуждены в жару искать компромисс между строгой и легкой одеждой. Есть и другие профессии, представители которых вынуждены соблюдать умеренный консерватизм в одежде. Например, преподаватели. Школьным учителям легче, так как летом у них длинный отпуск, но работники вузов часть лета проводят в приемных комиссиях и на экзаменах, а преподаватели разнообразных курсов порой обходятся без летних каникул. Проблему "Как одеться в жару" российские педагоги решают по-разному: хотя год назад депутаты Госдумы поднимали вопрос о введении дресс-кода для учителей, официальных норм на этот счет у нас пока нет. Не только сотрудники офисов вынуждены в жару искать компромисс между строгой и легкой одеждой. Есть и другие профессии, представители которых вынуждены соблюдать умеренный консерватизм в одежде. Например, преподаватели. Школьным учителям легче, так как летом у них длинный отпуск, но работники вузов часть лета проводят в приемных комиссиях и на экзаменах, а преподаватели разнообразных курсов порой обходятся без летних каникул. Проблему "Как одеться в жару" российские педагоги решают по-разному: хотя год назад депутаты Госдумы поднимали вопрос о введении дресс-кода для учителей, официальных норм на этот счет у нас пока нет. А вот в других странах учительская униформа выглядит довольно оригинально. Например, префектура Рио-де-Жанейро год назад разрешила педагогам ходить на занятия в белых шортах. А что еще поделать, если занятия в душных классах приходится вести в 40-градусную жару? Впрочем, в наших широтах такие поблажки для учителей вряд ли возможны. Некоторых представителей власти возмущают не только работники школ или официальных учреждений, одетые "в пляжном стиле", но даже прохожие на улицах, если они выглядят слишком легкомысленно. В июле этого года депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов предложил ввести уличный дресс-код. По мнению депутата, жителям и гостям культурной столицы следует запретить появляться на улицах с голым торсом, в плавках, пляжных шортах и шлепанцах. Как-никак, они перемещаются по объекту культурного наследия, и не должны портить городские виды.





Тем временем представители МЧС в понедельник предупредили москвичей о том, что из-за жаркой погоды у многих горожан может снизиться работоспособность и внимание. В понедельник и вторник в столице особенно высок риск получить тепловой удар. По прогнозам синоптиков, всю неделю воздух в городе будет прогреваться до 28-30 градусов. Медики рекомендуют москвичам носить свободную одежду светлых тонов из натуральных тканей, чтобы избежать теплового удара.