Пора перемен: как осенью сделать жизнь проще и интереснее

Иллюстрация: Полина Бреева

Календарь перелистнул лето на осень, и вы к этому оказались не готовы. Конечно, можно и дальше пребывать в самом теплом времени года, только включить обогреватель, одеться по-летнему и… остаться дома. Но если нос все-таки тянет вас в осень, нехитрые советы от m24.ru будут совсем не лишними.

Одежда

Уберите все эти короткие маечки выше пупка, тонкие летние рубашки, сланцы и шорты. Не показывайте, что вы самый закаленный, даже если это так и есть. Лучше проверьте, как работает ваш зонт. Помнится, одна спица в нем была сломана, а ветер не раз выворачивал его наизнанку. Возможно, вам стоит купить новый.

Запаситесь непромокаемой обувью и задумайтесь о более теплой одежде. Пока холод еще не так заметен, найдите универсальные решения: и чтобы вам не было холодно на улице, и чтобы не было жарко в помещении. Сохранить тепло вам помогут непродуваемые куртки и шарфы, а жилетки, джемперы и водолазки, которые можно снять, не дадут зажариться в помещении.

Мысли

Если вы весь год думали, что вот наступит осень, и я… Перестаньте думать! Сразу действуйте. Если вы хотите прогуляться по любимым местам, запланируйте поход на ближайшие выходные. Если хотите бесцельно бродить по парку и ворошить ногами желтые и красные листья, займите для этого еще один выходной.

Вспомните, что осень – пора идей и действий. Две пушкинские Болдинские осени подарили миру "Медного всадника", "Сказку о мертвой царевне…", "Сказку о рыбаке и рыбке", "Пиковую даму", позволили завершить "Евгения Онегина", "Повести Белкина" и "Маленькие трагедии". Может быть, и вам есть о чем подумать и что реализовать.

Поступки

Если где-то в Подмосковье у вас затерялся тихий и зеленый уголок от 7 до 10 соток, то можно подумать о том, как законсервировать его на следующий год. Особенно, если на этом тихом уголке зелень обеспечивают плодовоовощные культуры, а кров – летний домик. Пока погода еще относительно теплая, решите, что нужно сделать в сентябре, чтобы не приезжать в ноябре. Сейчас осень дает вам теплый бонус, который в ноябре превратится в ледышку.

Иллюстрация: Полина Бреева

Еще не поздно запланировать перестелить крышу в своем гараже или закончить уличные работы по ремонту и огородные мероприятия. Еще есть время покататься на роликах и велосипеде, запустить воздушного змея или устроить фотосессию. Можно сходить с друзьями на шашлыки, но купаться после них уже не стоит.

Планы

Уже сейчас вы можете начать планировать новый отпуск. Что? Рано? Не говорите ерунды! Мы посмотрим на вас за две недели до отпуска, когда вы нервно будете искать, куда поехать и что делать, глядя на прагматичных друзей, к которым так хочется присоединиться.

Поймите, что сейчас осень, а скоро наступит и зима. Есть ли у вас зимняя одежда и обувь? Каким видом спорта вы хотели бы заняться. Можно уже сейчас начать что-то присматривать и планировать.

Восприятие

Вы уже заметили, что темнеет все раньше и раньше, утром трава зябко мокрая и как-то не по-летнему свежо? Успокоим вас, что с темнотой все будет тянуться до конца декабря, потом станет легче, трава скоро пожелтеет и замерзнет вовсе, поэтому радуйтесь, пока она зеленая, а неопределенность свежести скоро обретет определенность холода. Если эти преимущества для вас не очевидны, просто смиритесь с переменами. Или…

Или найдите положительные качества осени. Например, осенью у вас день рождения. Нет? Вот незадача. Тогда день рождения у кого-то из ваших друзей. Есть? Уже лучше.

Посмотрите, на что можно будет сходить в новом театральном сезоне – осенью особенно трогательно возвращаться из театра с чего-то возвышенного или душевного.

Посмотрите, какие новинки предложит вам кино, на какую выставку можно сходить, какие городские акции планируются. Вот видите, жить осенью становится уже веселее.

А если в душе у вас вечная весна, то все эти советы для вас ровным счетом ничего не значат.

Михаил Дьяченко