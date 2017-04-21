Летний сезон в парке Горького откроется 1 мая

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Летний сезон стартует в парке Горького 1 мая 2017 года, сообщает пресс-служба парка.

В рамках открытия сезона заработают летний кинотеатр, фонтаны и все пункты проката. Кроме того, начнется новая образовательная программа.

К лету в парке должны появиться четыре спортивные зоны. На Пионерском пруду создадут площадку для вейкбординга. В парке также разместится центр для тренировок.

Многофункциональный спортивный объект построят на Пушкинской набережной. Один месяц там будет футбол, второй – бассейн под открытым небом, третий – танцы, йога и так далее.

Помимо этого, откроется спортивно-цирковая школа, в которой будут обучать трюкам.