Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 апреля 2017, 18:33

Туризм

Летний сезон в парке Горького откроется 1 мая

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Летний сезон стартует в парке Горького 1 мая 2017 года, сообщает пресс-служба парка.

В рамках открытия сезона заработают летний кинотеатр, фонтаны и все пункты проката. Кроме того, начнется новая образовательная программа.

К лету в парке должны появиться четыре спортивные зоны. На Пионерском пруду создадут площадку для вейкбординга. В парке также разместится центр для тренировок.

Многофункциональный спортивный объект построят на Пушкинской набережной. Один месяц там будет футбол, второй – бассейн под открытым небом, третий – танцы, йога и так далее.

Помимо этого, откроется спортивно-цирковая школа, в которой будут обучать трюкам.

летний сезон летний кинотеатр свежий воздух парк Горького

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика