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Москва 24

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МО

30 июля 2014, 08:58

Из-за жары спасатели облетают торфяники каждый день

лесные пожары спасатели торфяники мо

Фото: ИТАР-ТАСС

Специалисты МЧС из-за жары облетают подмосковные торфяники каждый день, сообщает телеканал "Москва 24". В зоне ответственности спасателей – несколько сотен квадратных километров леса.

Для противопожарной разведки в МЧС начали использовать дельталеты (дельтопланы с двумя пассажирскими креслами и пропеллером) – более экономичные и безопасные, чем вертолеты, средства передвижения.

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Как рассказал пилот Московской областной противопожарной спасательной службы Андрей Скворцов, если летчик видит очаг возгорания, он вычисляет координаты, находит причину пожара, подъезды к месту ЧП и проверяет наличие водоемов поблизости, после чего передает информацию наземным службам.

Ранее начальник областного главка МЧС России Сергей Полетыкин сообщал, что в Подмосковье этим летом торфяных пожаров не ожидается. "Помня о печальном опыте 2010 года, как правительством России, так и областным правительством были приняты серьезные меры по недопущению тех событий. В частности, было обводнено около 78 гектаров торфяников", - отметил он.

Напомним, что летом 2010 года на большей части территории России полыхали сильнейшие природные пожары, вызванные аномальной жарой. Пострадали две сотни населенных пунктов, погибли 62 человека. Общий ущерб превысил 12 миллиардов рублей.

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