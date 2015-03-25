Видеокамеры будут мониторить 75% подмосковных лесов в пожароопасный период

Фото: Unmanned.ru

В этом году 75 процентов лесов в Московской области будет охвачено системой видеомониторинга, сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Владислав Овцинов.

По его словам, в двух лесничествах Московской области установят пять видеокамер. В 2013 году установили 21 камеру, в 2014 году – 33 камеры, передает Агентство "Москва".

Кроме того, мониторинг пожарной ситуации будут обеспечивать восемь воздушных средств – семь самолетов и один вертолет. "Общая протяженность семи маршрутов авиационного патрулирования в 2015 году составит 3 тысячи километров, зона авиационного мониторинга – 886,4 тысяч гектаров", – сказал Овцинов.

Напомним, лето 2015 года может оказаться в числе одного из самых засушливых за последние 50 лет. Наиболее засушливыми оказались 1972, 1992, 2002, 2005 и 2010 годы. По мнению экспертов, есть все предпосылки для того, чтобы и грядущее лето вошло в это число.

Как отмечают в Росгидромете, сезонные аномалии способствуют наступлению ранней весны и установлению пожароопасного периода. Так, вероятность возгорания растет из-за раннего схода снежного покрова и дефицита влаги в почве. Кроме того, в лесах столичного региона есть много сухих деревьев и валежника, оставшихся после пожаров 2010 года.

Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский отметил, что рано говорить о том, каким будет лето, но городские власти готовы к такого рода ситуациям.

"У нас разработан план действий при наступлении аномальной жары. Все органы исполнительной власти, которые задействованы в исполнении этого плана, четко знают, что им делать", – сообщил он M24.ru.

Также чиновник добавил, что в городе периодически проходят тренировки, а на случай внештатных ситуаций уже есть вся необходимая техника.

Ранее сообщалось, что московский регион в этом году вновь может накрыть смог от торфяных пожаров.

"В связи со значительным снижением уровня грунтовых вод на территории Центрального ФО возможно сохранение очагов тления торфа на территории Тверской области в 2015 году на значительной глубине (1–1,5 метра, местами до 2,5 метров), что может привести к задымлению прилегающих территорий", – говорится в прогнозе МЧС.

При этом в Московской области пожароопасный период уже объявлен. "Необходимо постоянно находиться в режиме полной боевой готовности. Силы, которые у нас есть – это пожарный отряд, восемь вертолетов, которые дважды в сутки вылетают на разведку, пешие патрули, беспилотные летательные аппараты", – заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.