Про изобретения: лекция о "русском Эдисоне" Льве Термене

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Во вторник, 4 ноября, в свободном пространстве "Циферблат" состоится лекция об изобретателе терменвокса Льве Термене. Терменвокс – первый концертный электромузыкальный инструмент, лекцию проведет правнук изобретателя Петр Термен. Его предок Лев Термен также изобрел самооткрывающиеся двери и первым смог передать движущееся изображение на расстояние. Подробнее о том, что он еще придумал, вы можете узнать во время прямой трансляции лекции на сайте проекта "Москва онлайн".

Начало трансляции в 19:00.