Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 октября 2014, 15:05

Культура

Про изобретения: лекция о "русском Эдисоне" Льве Термене

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Во вторник, 4 ноября, в свободном пространстве "Циферблат" состоится лекция об изобретателе терменвокса Льве Термене. Терменвокс – первый концертный электромузыкальный инструмент, лекцию проведет правнук изобретателя Петр Термен. Его предок Лев Термен также изобрел самооткрывающиеся двери и первым смог передать движущееся изображение на расстояние. Подробнее о том, что он еще придумал, вы можете узнать во время прямой трансляции лекции на сайте проекта "Москва онлайн".

  • Когда: 4 ноября
  • Кто: Петр Термен
  • О чем: об изобретениях
  • Кому смотреть: любителям терменвокса и разных придумок

Начало трансляции в 19:00.

Сюжет: Москва онлайн
лекции изобретения антикафе терменвокс прямые трансляции Москва онлайн смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика