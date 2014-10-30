Про изобретения: лекция о "русском Эдисоне" Льве Термене

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Во вторник, 4 ноября, в свободном пространстве "Циферблат" состоится лекция об изобретателе терменвокса Льве Термене. Терменвокс – первый концертный электромузыкальный инструмент, лекцию проведет правнук изобретателя Петр Термен. Его предок Лев Термен также изобрел самооткрывающиеся двери и первым смог передать движущееся изображение на расстояние. Подробнее о том, что он еще придумал, вы можете узнать во время прямой трансляции лекции на сайте проекта "Москва онлайн".
- Когда: 4 ноября
- Кто: Петр Термен
- О чем: об изобретениях
- Кому смотреть: любителям терменвокса и разных придумок
Начало трансляции в 19:00.