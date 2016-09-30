Грибной фестиваль пройдет в "Аптекарском огороде"

Фото: Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород"

Масштабный грибной фестиваль пройдет в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" 8 и 9 октября. Мероприятие состоится в рамках закрытия Фестиваля цветов, урожая и искусства "Краски осени", сообщает пресс-служба сада.

Гости фестиваля познакомятся с грибной культурой, представленной в науке, искусстве, гастрономии, прикладном творчестве и повседневной жизни. В программе значатся лекции микологов Михаила Вишневского, Федора Карпова, Алексея Тишенкова, Даниила Когановича и других. Запланированы образовательные и развлекательные мастер-классы, на которых расскажут об использовании грибов в прикладном творчестве.

Посетители увидят выставку работ современных художников на тему грибов. Работы представят Александр Вязьменский, Александр Морозов, Влад Кульков, Анастасия Прибельская, Артем Мишуков, Ольга Каминка. На фестивале будут работать детская площадка и грибной фудкорт с дегустациями.

Кроме того, "Академия Стекла" представит шоу с огнем и стеклом, на котором любой желающий сможет сделать себе стеклянный гриб на память.

Расписание лекций, мастер-классов и других мероприятий можно узнать на сайте "Аптекарского огорода".