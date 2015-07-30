LIVE: композитор Брендон Стоун о работе с Ладой Дэнс и Сати Казановой

Фото предоставлено организаторами
9 августа в ресторане "Шотландская клетка" проект "Тактики и практики" проведет встречу с композитором Брендоном Стоуном.
С 2008 года Брендон принимает участие в подготовке участников конкурса "Новая волна" в числе которых Омар, Sandhy Sondoro, Jayden Felder, Роберто Торес и другие. Он регулярно проводит музыкальные мастер-классы и дает уроки молодым артистам. Брендон Стоун пишет песни и для отечественных исполнителей: Ани Лорак, Тины Кароль, Ирины Дубцовой, Сати Казановой, Лады Дэнс, Анны Семенович.
На встрече Брендон расскажет о том, как стал артистом, композитором, а затем и продюсером. Слушатели узнают, с какими трудностями он сталкивался на своем творческом пути и как их избежать.
Зарегистрироваться на лекцию можно здесь.
Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 19.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 9 августа в 19.00
- Что: лекция о профессии композитора
- Кто: Брендон Стоун
- Кому смотреть: начинающим музыкантам и исполнителям