LIVE: композитор Брендон Стоун о работе с Ладой Дэнс и Сати Казановой

Фото предоставлено организаторами

9 августа в ресторане "Шотландская клетка" проект "Тактики и практики" проведет встречу с композитором Брендоном Стоуном.

С 2008 года Брендон принимает участие в подготовке участников конкурса "Новая волна" в числе которых Омар, Sandhy Sondoro, Jayden Felder, Роберто Торес и другие. Он регулярно проводит музыкальные мастер-классы и дает уроки молодым артистам. Брендон Стоун пишет песни и для отечественных исполнителей: Ани Лорак, Тины Кароль, Ирины Дубцовой, Сати Казановой, Лады Дэнс, Анны Семенович.

На встрече Брендон расскажет о том, как стал артистом, композитором, а затем и продюсером. Слушатели узнают, с какими трудностями он сталкивался на своем творческом пути и как их избежать.

Зарегистрироваться на лекцию можно здесь.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 19.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.