Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июля 2015, 11:39

Культура

МУЗЕОН открыл лекторий о здоровом образе жизни

3 августа в парке искусств МУЗЕОН пройдет вторая лекция нового цикла о здоровом образе жизни. Об этом сообщается на официальном сайте парка.

Лекцию "Бизнес как марафон: как добежать до финиша" проведут предприниматели Дмитрий Юрченко и Екатерина Иноземцева. Екатерина и Дмитрий поделятся своим личным опытом о том, как найти себя между счастьем и эффективностью, как успевать все не спеша, как получать удовольствие от любимого дела, когда бизнес является образом жизни.

Отмечается, что последующие лекции будут проходить 14 августа, 29 августа и 13 сентября. Они будут посвящены здоровым привычкам, осанке и йоге.

Место: парк искусств МУЗЕОН

Время: 3 августа, 19.00 - 20.30

Вход свободный. Необходима предварительная регистрация.

лекции здоровье смотреть онлайн на m24.ru Парк искусств МУЗЕОН

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика