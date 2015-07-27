МУЗЕОН открыл лекторий о здоровом образе жизни

3 августа в парке искусств МУЗЕОН пройдет вторая лекция нового цикла о здоровом образе жизни. Об этом сообщается на официальном сайте парка.

Лекцию "Бизнес как марафон: как добежать до финиша" проведут предприниматели Дмитрий Юрченко и Екатерина Иноземцева. Екатерина и Дмитрий поделятся своим личным опытом о том, как найти себя между счастьем и эффективностью, как успевать все не спеша, как получать удовольствие от любимого дела, когда бизнес является образом жизни.

Отмечается, что последующие лекции будут проходить 14 августа, 29 августа и 13 сентября. Они будут посвящены здоровым привычкам, осанке и йоге.