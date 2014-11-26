Сценарист Юрий Арабов рассказал о секретах мастерства

119 мая в "Гоголь-центре" в рамках проекта "Открытая лекция" выступил сценарист, поэт-метаметафорист Юрий Арабов. Он провел лекцию "Самый жизненный сценарий". На встрече разговор шел о киномастерстве и многом другом. Онлайн-трансляцию встречи провело сетевое издание М24.ru.

Некоторые термины и имена, упомянутые в лекции

Юрий Арабов (род. в 1954 году) – советский и российский прозаик, поэт, сценарист, заслуженный деятель искусств России. Постоянный соавтор Александра Сокурова, сценарист одиннадцати его кинолент. Является автором сценария ряда телевизионных проектов: "Дело о "Мертвых душах", "Доктор Живаго", "Завещание Ленина". В 2008 году по сценарию Юрия Арабова режиссер Кирилл Серебренников поставил фильм "Юрьев день", удостоенный призов на международных кинофестивалях. В 2009 году по роману "Чудо" режиссером Александром Прошкиным была поставлена одноименная картина, получившая приз "Серебряный Георгий" на 31-м Московском международном кинофестивале. Лауреат премии Каннского кинофестиваля за сценарий фильма "Молох" (1999).

Александр Сокуров (род. в 1951 году) – советский, российский кинорежиссер и сценарист, заслуженный деятель искусств, народный артист России. В 1975 году поступил на режиссерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии, где познакомился с Юрием Арабовым, ставшим его соратником в творчестве. Первые фильмы вызвали негативную реакцию как Госкино, так и партийных органов. Ни один из его фильмов не был допущен к прокату до конца 1980-х, когда они не только вышли на экраны, но и с большим успехом представляли русское кино на международных кинофестивалях. Сокуров 43 раза номинировался на призы самых престижных киноконкурсов, из которых 26 раз одерживал победу. 10 сентября 2011 года на церемонии закрытия 68-го Венецианского кинофестиваля Александр Сокуров получил "Золотого льва" и премию экуменического жюри за картину "Фауст" по сценарию Абрамова, завершающую цикл, названный им тетралогией о власти. На вручении главного приза председатель жюри Даррен Аронофски отметил, что "решение было единодушным: это тот фильм, который меняет жизнь каждого, кто его увидит".

Кирилл Серебренников (род в 1969 году) – российский режиссер театра и кино, лауреат Национальной премии в области телевидения ТЭФИ, победитель конкурсных программ Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр", Римского международного кинофестиваля, художественный руководитель "Гоголь-центра". Первый спектакль поставил еще в школе. Занимался режиссурой еще в студенческие годы: сначала в любительской студии "69", с 1990 года – на профессиональной сцене. За семь лет поставил десять спектаклей во всех театрах Ростова-на-Дону. Постановки неоднократно признавались лучшими спектаклями сезонов и получали призы на всероссийских фестивалях. С 1991 года также стал активно работать на телевидении. С 1998 года также занимается кинематографом. В августе 2012 года Кирилл Серебренников стал худруком Московского драматического театра им. Н.В. Гоголя, который он переформатировал в "Гоголь-центр" с тремя труппами-резидентами, программами кинопоказов, концертов, лекций и открытых дискуссий.

Моисей (XIII век до н.э.) – еврейский пророк и законодатель, основоположник иудаизма, произвел Исход евреев из Древнего Египта, сплотил израильские колена в единый народ.

Лао-Дзы (род. в 604 году до н.э. в древнекитайском царстве Чу). Лао-Дзы был воплощением Учителя (Гуру), выражающим Божественность. Это видно не только из его учения, но также и из его жизни. История донесла до нас, что Лао-Дзы вовсе не собирался излагать свои взгляды письменно, однако в возрасте примерно 95 лет он отправился один умирать в горы, но его остановил китайский пограничник. Будучи поклонником учения Старца, пограничник попросил изложить его учение письменно, угрожая, в противном случае, не пропустить Лао-Дзы через границу. Лао-Дзы согласился и в течение нескольких дней написал Дао Дэ Цзин, состоящий из 5000 иероглифов. Само название книги может быть переведено по-разному, один из переводов таков: "Путь высшей добродетели, приводящий к чистоте".

"Роза мира" – наиболее известный труд русского мистика и поэта Даниила Андреева. В книге систематически изложено его оригинальное религиозно-философское учение. По словам автора, источником учения стал поток озарений, посещавших его всю жизнь, но с особенной ясностью и частотой – во время заключения во Владимирской тюрьме, а также беседы с "друзьями сердца", которых он не мог воспринять зрительно, но чьи голоса слышал и чье присутствие ощущал. Андреев начал писать "Розу мира" во Владимирской тюрьме, закончил книгу после освобождения, в октябре 1958 года. Книга длительное время распространялась в самиздате, официально впервые была опубликована в 1991 году. Отношение к книге неоднозначно. Многие ее считают одним из самых фантастических и неожиданных произведений в русской философии и литературе. Другие относят последователей изложенного в книге учения к сектантам.

Апостол Павел – "апостол язычников", не входивший в число двенадцати апостолов и участвовавший в юности в преследовании христиан. Пережитый Павлом опыт встречи с воскресшим Иисусом Христом привел к обращению и стал основанием для апостольской миссии. Павлом были созданы многочисленные христианские общины на территории Малой Азии и Балканского полуострова. Послания Павла общинам и отдельным людям составляют значительную часть Нового Завета и являются одними из главных текстов христианского богословия.

Лев Толстой – русский писатель, мыслитель. Просветитель, публицист, чье авторитетное мнение послужило причиной возникновения нового религиозно-нравственного течения – толстовства. Член-корреспондент Императорской Академии наук (1873), почетный академик по разряду изящной словесности (1900). Наиболее известны такие произведения Толстого, как романы "Война и мир", "Анна Каренина", "Воскресение", автобиографическая трилогия "Детство", "Отрочество", "Юность".

Сценарист Юрий Арабов ответил на вопросы слушателей

Николай Гоголь (1809–1852) – русский писатель. Литературную известность ему принесли "Вечера на хуторе близ Диканьки". В 1835 выходят сборники "Арабески" и "Миргород"; в том же году В.Г. Белинский назвал Гоголя "главою литературы, главою поэтов". Вершиной творчества Гоголя-драматурга явился "Ревизор", вышедший в свет и одновременно поставленный на сцене в 1836. После Гоголь уехал за границу, жил главным образом в Риме и работал над главным своим созданием – романом-поэмой "Мертвые души". Согласно окончательному замыслу, он должен был состоять из трех томов. Но Гоголь издал только первый том (1842), который вызвал еще более сильный общественный резонанс, чем "Ревизор".

Людмила Улицкая (род. в 1943 году) – русская писательница, произведения которой переведены на 25 языков. Публиковать свои рассказы в журналах Улицкая начала в конце восьмидесятых годов, а известность пришла к ней после того, как по ее сценарию были сняты фильмы "Сестрички Либерти" (1990, режиссер Владимир Грамматиков) и "Женщина для всех" (1991, режиссер Анатолий Матешко), а в "Новом мире" вышла повесть "Сонечка" (1992). В 1994 это произведение было признано во Франции лучшей переводной книгой года и принесло автору французскую премию Медичи. Во Франции же вышла и первая книга Людмилы Улицкой (сборник "Бедные родственники", 1993) на французском языке.

Альберт Эйнштейн (1879–1955) – физик-теоретик, один из создателей современной физики, труды которого оказали огромное влияние на развитие астрономии. Автор общей теории относительности (ОТО), ставшей основным делом его жизни. В 1921-м за заслуги в области теоретической физики, и особенно за открытие законов фотоэффекта, Эйнштейну была присуждена Нобелевская премия.

Николай Лобачевский (1792–1856) – русский математик, создатель неевклидовой геометрии, деятель университетского образования и народного просвещения. Известный английский математик Уильям Клиффорд назвал Лобачевского "Коперником геометрии". Лобачевский в течение 40 лет преподавал в Казанском университете, в том числе 19 лет руководил им в должности ректора; его активность и умелое руководство вывели университет в число передовых российских учебных заведений.

Детерминизм – принцип всеобщей связи и взаимной обусловленности явлений, учение о причинно-следственной взаимосвязи явлений материального и духовного мира. Детерминизмом называют учение о том, что все происходящие в мире события, включая ход человеческой жизни, определены Богом (теологический детерминизм, или учение о предопределении), или явлениями природы (космологический детерминизм), или человеческой волей (антропологическо-этический детерминизм), для свободы которой, как и для ответственности, не остается места. В таком свете детерминизм может быть также определен как тезис, утверждающий, что имеется только одно, точно заданное, возможное будущее.

"Записки из подполья" – повесть Достоевского, изданная в 1864 году. Повествование ведется от лица бывшего чиновника, который проживает в Петербурге. По своей проблематике предвещает идеи экзистенциализма. "Подполье" – аллегорический образ. Герой не имеет никакого отношения к революционной деятельности, поскольку считает деятельную волю "глупой", а разум безвольным. После некоторых колебаний "подпольный человек" склоняется, скорее, к интеллигентному, рефлектирующему безволию, хотя и завидует людям нерассуждающим, но просто и нагло действующим. "Подполье" – иное название для атомарности. Ключевая фраза: "Я-то один, а они все". Мысль о личном превосходстве над остальными, как бы ничтожна ни была жизнь, как бы ни пресмыкался интеллигент, – квинтэссенция этой исповеди русского интеллигента. Герой, вернее антигерой, как он сам себя называет в конце, несчастен и жалок, но, оставаясь человеком, получает удовольствие от того, что мучает себя и других. Эту склонность человека вслед за Достоевским, Кьеркегором и Ницше открывает современная психология.

Трагедия "Фауст" – написана Иоганном Вольфгангом Гете, является наиболее известной историей жизни реального средневекового персонажа – героя немецких мифов и преданий доктора Иоганна Фауста.

"Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова – роман, вид которого трудно однозначно определить, поскольку произведение многослойно и содержит в себе множество элементов таких жанров, как сатира, фарс, фантастика, мистика, мелодрама, притча, роман-миф. На его сюжет сделано множество театральных постановок и несколько фильмов.

Карл Густав Юнг (1875-1961) – швейцарский психиатр, основоположник одного из направлений глубинной психологии – аналитической психологии. Задачей ее Юнг считал толкование архетипических образов, возникающих у пациентов. Юнг развил учение о коллективном бессознательном, в образах (архетипах) которого видел источник общечеловеческой символики, в том числе мифов и сновидений ("Метаморфозы и символы либидо"). Цель психотерапии, по Юнгу, – осуществление индивидуации личности.

Трикстер – архетип в мифологии, фольклоре и религии, божество, дух, человек или антропоморфное животное, совершающее противоправные действия или, во всяком случае, не подчиняющееся общим правилам поведения. Как правило, трикстер совершает действо не по "злому умыслу" противления, а ставит задачей суть игрового процесса ситуации и жизни. Не сама игра жизни, но процесс важен для трикстера. В художественных произведениях трикстеры часто выступают в роли антигероев. В русском фольклоре – Иван-дурак, Лиса Патрикеевна. Или мифологические и общие для многих народов – ворон и койот.

Пол Радин (1883-1959) – американский антрополог. Славу Радину принесла его монография "Трикстер" (1956), вызвавшая развернутые комментарии Карла Юнга и Карла Кереньи.

Один – верховный бог в германо-скандинавской мифологии, отец и предводитель асов, сын Бера и Бестлы, внук Бури. Мудрец и шаман, знаток рун и сказов (саг), царь-жрец, князь, конунг-волхв (vielus), но в то же время бог войны и победы, покровитель военной аристократии, хозяин Вальхаллы и повелитель валькирий. Спутники Одина – вороны Хугин и Мунин ("думающий" и "помнящий") и волки Гери и Фреки ("жадный" и "прожорливый"), его ездовое животное – восьминогий конь Слейпнир.

Виктор Шкловский (1893-1984) – русский советский писатель, литературовед, критик, киновед и киносценарист. Лауреат Государственной премии СССР за книгу "Эйзенштейн".

Николай Гумилев (1886-1921) – русский поэт Серебряного века, создатель школы акмеизма, переводчик, литературный критик, путешественник, офицер. Выпускник Царскосельской гимназии. Уже в школьные годы вышел его первый сборник стихов "Путь конквистадоров". В 1910 году он обвенчался с Анной Ахматовой, но супружеская жизнь не сложилась: они развелись. Николай Гумилев не только поэт, но и один из крупнейших исследователей Африки. Он совершил несколько экспедиций по восточной и северо-восточной Африке и привез в Музей антропологии и этнографии (Кунсткамеру) в Санкт-Петербурге богатейшую коллекцию. В 1921 году Гумилев был арестован по подозрению в заговоре "Петроградской боевой организации В.Н. Таганцева" и расстрелян.

Монголо-татарское иго – система политической и даннической зависимости русских княжеств от монголо-татарских ханов (до начала 60-х годов XIII века монгольских ханов, после – ханов Золотой Орды) в XIII–XV веках. Установление ига стало возможным в результате монгольского нашествия на Русь в 1237–1242 годах и происходило в течение двух десятилетий после него.

Иван Грозный (1530–1584) – великий князь Московский и всея Руси с 1533 года, первый царь всея Руси. При нем начался созыв земских соборов, составлен Судебник 1550 года. Проведены реформы военной службы, судебной системы и государственного управления. Были покорены Казанское и Астраханское ханства, присоединены Западная Сибирь, Область войска Донского, Башкирия, земли Ногайской Орды. Таким образом, при Иване IV прирост территории Руси составил почти 100 процентов, к завершению его царствования Русское государство стало размером больше всей остальной Европы. Иван IV правил дольше всех стоявших во главе Российского государства – более 50 лет.

Смутное время – период в истории России с 1598 по 1613 годы, ознаменованный стихийными бедствиями, польско-шведской интервенцией, тяжелейшим политическим, экономическим, государственным и социальным кризисом. Среди причин смутного времени историки называют несколько: прекращение династии Рюриковичей (умер Иван Грозный, а его дети не были способны к управлению), борьба между боярами и царской властью, тяжелое экономическое положение страны после завоевательных походов и войн, последствия опричнины. Смутное время закончилось с восхождением на престол Михаила Романова.

Династия Романовых – русский боярский род, носивший такую фамилию с конца XVI века; с 1613 года – династия русских царей и с 1721 года – императоров всероссийских, а впоследствии – царей Польши, великих князей Литвы и Финляндии, герцогов Ольденбурга и Гольштейн-Готторпа и великих магистров Мальтийского ордена. Отреклись от престола в марте 1917 года.

Петр Великий (1672–1725) – последний царь всея Руси из династии Романовых (с 1682 года) и первый император всероссийский (с 1721 года). Петр первым из русских царей совершил длительное путешествие в страны Западной Европы. По возвращении из них, в 1698 году, Петр развернул масштабные реформы российского государства и общественного уклада. Одним из главных достижений Петра стало решение поставленной в XVI веке задачи – расширение территорий России в Прибалтийском регионе после победы в Великой Северной войне, что позволило ему принять в 1721 году титул первого императора Российской империи. По настоящее время присутствуют диаметрально противоположные оценки как личности Петра I, так и его роли в истории России. В официальной российской историографии Петра было принято считать одним из наиболее выдающихся государственных деятелей, определившим направление развития России в XVIII веке. Однако многие историки, в том числе Николай Михайлович Карамзин, Василий Осипович Ключевский и другие, высказывали резко критические оценки.

Бердяев Николай (1874–1948) – русский религиозный философ-мистик, близкий к экзистенциализму. В студенческие годы участвовал в социал-демократическом движении; подвергался репрессиям (исключение из университета и ссылка). Выступал в программных сборниках русских идеалистов: "Проблемы идеализма" (1902), антиреволюционные сборники "Вехи" (1909), "Из глубины" (1918); был организатором и председателем "Вольной академии духовной культуры" (1918–1922). В 1922 выслан за границу. Основал религиозно-философский журнал "Путь" (Париж, 1925–1940), руководил издательством "YMCA-Press" ("Христианского союза молодежи"). Яростный идейный противник Октябрьской революции (и любого социально-политического переворота вообще). Оказал влияние на развитие французского экзистенциализма и персонализма; получил известность на Западе как главный выразитель традиции русской религиозно-идеалистической философии и идеолог антикоммунизма.

Конформизм – морально-политический термин, обозначающий приспособленчество, пассивное принятие существующего порядка вещей, господствующих мнений и т.д. Конформизм означает отсутствие собственной позиции, беспринципное и некритическое следование любому образцу, обладающему наибольшей силой давления (мнение большинства, признанный авторитет, традиция и объективный взгляд).

Оксана Загребнева