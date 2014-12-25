Трансляция: спектакль, лекция и модный показ на Блошином рынке в Музее Москвы

Фото: m24.ru
В воскресенье, 28 декабря, в Музее Москвы пройдет Новогодний блошиный рынок. Здесь будут продавать наряды из прошлого, игрушки, утварь, старинные книги и массу всего другого. Детей научат мастерить елочные украшения и снежинки, для маленьких также устроят концерт классической музыки. Взрослым расскажут о традициях празднования Нового года, научат их танцевать линди-хоп и предложат поучаствовать в благотворительной акции.
Кроме того, "Лодка-театр" покажет кукольно-теневой спектакль "Про Рождество", искусствовед Галина Аксенова расскажет об истории маленькой сумки, а Театр исторического костюма "Ретрообраз" устроит дефиле в стиле 1930-50х годов. Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 13.30.
- Когда: 28 декабря
- Кто: "Лодка-театр", Галина Аксенова, Театр исторического костюма "Ретрообраз"
- Что: спектакль, лекция и модный показ на блошином рынке
- Кому смотреть: любителям винтажа