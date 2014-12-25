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25 декабря 2014, 19:31

Трансляция: спектакль, лекция и модный показ на Блошином рынке в Музее Москвы

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Фото: m24.ru

В воскресенье, 28 декабря, в Музее Москвы пройдет Новогодний блошиный рынок. Здесь будут продавать наряды из прошлого, игрушки, утварь, старинные книги и массу всего другого. Детей научат мастерить елочные украшения и снежинки, для маленьких также устроят концерт классической музыки. Взрослым расскажут о традициях празднования Нового года, научат их танцевать линди-хоп и предложат поучаствовать в благотворительной акции.

Кроме того, "Лодка-театр" покажет кукольно-теневой спектакль "Про Рождество", искусствовед Галина Аксенова расскажет об истории маленькой сумки, а Театр исторического костюма "Ретрообраз" устроит дефиле в стиле 1930-50х годов. Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 13.30.

  • Когда: 28 декабря
  • Кто: "Лодка-театр", Галина Аксенова, Театр исторического костюма "Ретрообраз"
  • Что: спектакль, лекция и модный показ на блошином рынке
  • Кому смотреть: любителям винтажа
Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро Москва онлайн

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