24 ноября 2014, 12:33

Культура

Мастер-класс для пользователей Instagram

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Во вторник, 25 ноября, в Школе дизайна НИУ ВШЭ пройдет мастер-класс "Instagram как информационный ресурс". Вести тренинг будет Роман Пальченков – фотограф, участник Russian Instagram Community, основатель арт-проекта Freezelight. Роман расскажет о секретах качественных фотографий, а также о действенных пользовательских инструментах Instagram.

Запись этой лекции будет выложена на нашем сайте.

  • Когда: 25 ноября
  • Кто: Роман Пальченков
  • Что: мастер-класс по пользованию Instagram
  • Кому смотреть: желающим более эффективно использовать эту соцсеть

