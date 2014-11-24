Мастер-класс для пользователей Instagram

Фото: m24.ru/Игорь Иванко
Во вторник, 25 ноября, в Школе дизайна НИУ ВШЭ пройдет мастер-класс "Instagram как информационный ресурс". Вести тренинг будет Роман Пальченков – фотограф, участник Russian Instagram Community, основатель арт-проекта Freezelight. Роман расскажет о секретах качественных фотографий, а также о действенных пользовательских инструментах Instagram.
Запись этой лекции будет выложена на нашем сайте.
- Когда: 25 ноября
- Кто: Роман Пальченков
- Что: мастер-класс по пользованию Instagram
- Кому смотреть: желающим более эффективно использовать эту соцсеть