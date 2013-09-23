Расписание столичных лекций: 23 - 27 сентября

Фото: ИТАР-ТАСС

Неделя с 23 по 27 сентября богата на разного рода лекции и мастер-классы. Так, на этой неделе можно будет узнать о профессии дизайнера и создателя приложений для сматрфонов, овладеть ораторским искусством и прогуляться по Москве вместе с экскурсоводом. О том, какие еще лекции стоит посетить в последние дни сентября, читайте в материале сетевого издания M24.ru.

Понедельник, 23 сентября

Курс лекций на этой неделе откроет мастер-класс кинорежиссера и кинодраматурга Валерия Балаяна под названием "Продюсирование и режиссура документального кино". Режиссер расскажет зрителям, как научиться создавать документальное кино, публицистические телепрограммы и авторские репортажи.

Кроме того, в рамках мероприятия зрители смогут посмотреть фрагменты документальных картин и проанализируют кадры с точки зрения режиссуры и операторского искусства вместе в Балаяном. Первая лекция будет ознакомительной, однако желающие смогут продолжить обучение, записавшись на специальный курс "Продюсирование и режиссура документального кино".

Адрес: Высшая школа журналистики НИУ ВШЭ, Хитровский пер., 2/8, стр.5.

Начало в 19:00, вход свободный

Справиться со страхом публичных выступлений и стать настоящим оратором помогут на лекции Александра Петрищева "Секреты успешных ораторов". В рамках мероприятия прозвучат секреты успеха великих людей – от Демосфена до Ленина. Петрищев также поделится практическими советами: расскажет, как презентовать свой проект, грамотно организовать собственное выступление и чувствовать себя спокойно, выступая перед большим количеством людей.

Адрес: Школа "Игрокс", Н. Журавлев, пер. 6А.

Начало в 19:30, вход 300 рублей, предварительная запись по телефону +7(495) 755-44-92.

Вторник, 24 сентября

Будущих и практикующих дизайнеров заинтересует лекция Галины Салтыковой "Я – графический дизайнер", в рамках которой можно будет узнать о современных представлениях о понятии профессии и о том, какие компетенции помогут стать профессионалом.

Должен ли дизайнер иметь художественное образование? Как найти достойную работу и пройти собеседование? Что нужно знать студенту-дизайнеру? Ответы на эти и другие вопросы ждут посетителей на лекции.

Адрес: Российский государственный университет инновационных технологий и предпринимательства, Новая Басманная ул., 9.

Начало в 18:00, вход бесплатный, регистрация на сайте.

Начинающие фотографы смогут подробно узнать об этапах подготовки профессиональной съемки и особенностях постановочной фотосессии на мастер-классе "Подготовка к съемке". Фотограф Петр Паршин поделится опытом с гостями мастер-класса. Выступающий подробно расскажет, как продумать идею съемки и каких людей выбрать для сотрудничества. Мастер-класс будет полезен не только начинающим фотографам, но и моделям, которые желают научиться работать в кадре и участвовать в творческом процессе.

Адрес: Центр интеллектуального досуга Smart People, ул. Сосинская, 43, стр. 3

Начало в 19:00, вход бесплатный по предварительной записи.

Среда, 25 сентября

Вернуться к школьной программе по литературе поможет авторский курс лекций Михаила Будагарина. В среду состоится лекция "Почему без Пушкина нельзя?". Посетители и лектор обратятся к вопросу о том, почему произведения классиков забываются после школьных уроков.

На мероприятии подробно расскажут, зачем нужно перечитывать Пушкина, Гоголя, Толстого и других. Зрителям объяснят, что бессмертные произведения русских классиков содержат ответы на вопросы современной действительности.

Адрес: Гуманитарный центр "Пунктум", Краснопролетарская 31/1 стр. 5.

Начало в 19:30, вход 300 руб.

Ценителям неигрового кино будет интересна лекция режиссера Бориса Дворкина "Документальное кино. Почти жизнь". Член Союза кинематографистов России и автор цикла научно-популярных фильмов на мастер-классе в рамках конкурса "Кинопризыв" покажет короткометражный документальный фильм "Малевич. Возвращение в Ничто".

После просмотра режиссер расскажет, в чем различие между кино- и телевизионной документалистикой, насколько сегодня востребовано неигровое кино и кому оно интересно.

Адрес: киноклуб "Фитиль", Фрунзенская наб., 12.

Начало в 18:00. M24.ru проведет онлайн-трансляцию мероприятия.

"Прерафаэлизм в фотографии" – лекция, рассказывающая о влиянии художников-прерафаэлитов на развитие фотоискусства в XIX века, – состоится в среду. На лекции расскажут о вкладе фотографов Л.Кэрролле, Д.Камероне, Г.Робинсоне, разработавших принцип художественной фотосъемки на основе живописи, в искусство. Кроме того, в рамках мероприятия презентуют фотографии, которые играют немалую роль в мировом культурном контексте.

Мероприятие состоится в рамках выставки "Прерафаэлиты: викторианский авангард", проходящей в Пушкинском музее.

Начало в 19:00.

Адрес: ЦЭВ "Мусейон", Колымажный переулок, 6 стр. 2/3.

Четверг, 26 сентября

Каждый из нас ежедневно использует десятки различных приложений на смартфонах, планшетах и прочих девайсах. Но задумывались ли мы когда-нибудь о том, как создаются мобильные сервисы, упрощающие нашу жизнь?

Разработке мобильных приложений будет посвящена лекция Артура Касимова, сотрудника компании "Яндекс". Лектор поделится опытом работы дизайнеров мобильных приложений и расскажет, почему эта профессия так актуальна в наше время.

Начало в 18:00.

Адрес: Российский государственный университет инновационных технологий и предпринимательства, Новая Басманная ул., 9.

Научный сотрудник Музея архитектуры им. Щусева Елизавета Лихачева расскажет об особенностях и развитии скульптурных тенденций в рамках лекции "Скульптура конца XVI-XVII веков". Гости мероприятия смогут поближе познакомиться с эпохой барокко, парковой скульптурой, архитекторами и мастерами этого исторического отрезка времени.

Начало в 19:30, стоимость 350 руб.

Адрес: Книжный магазин-лекторий "Читалка", ул. Жуковского, 4.

Пятница, 27 сентября

Те, кто хочет провести последние деньки сентября на свежем воздухе, смогут посетить лекцию "За фасадами Тверской: люди и судьбы". Посетители проведут время на увлекательной лекции-экскурсии и узнают о жизни исторического центра Москвы.

Гид Наталья Леонова покажет и расскажет, где легендарный Булгаков встретил свою жену, как выглядело самое необычное городское кафе, каким был первый небоскреб.

Начало в 19:00.

Адрес: Станция метро "Пушкинская", у памятника Пушкину, подробности по телефонам +7 (926) 777-09-79, +7 (964) 64-999-0.

Дизайнер и флорист Максим Золотухин проведет мастер-класс по оформлению новогоднего стола и созданию праздничной атмосферы в доме. Практические советы и приемы мастера помогут гостям мероприятия избежать проблем при оформлении новогоднего вечера и максимально упростить подготовку к нему.

Начало в 15:00, вход свободный.



Адрес: садовый центр на Войковской, Проектируемый проезд, 995.