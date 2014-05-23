Космонавты, мультики и бизнес: лекторию M24.ru исполнился год

24 мая онлайн-лекторий сетевого издания M24.ru отмечает первый День рождения. Целый год мы выбирали самые интересные лекции Москвы и показывали их в прямом эфире: от секретов успешного бизнеса и женщин в науке до современного театра по мотивам Гоголя.
Наши редакторы пересмотрели архив трансляций и составили подборку самых интересных и заслуживающих внимания.
Самые популярные
Лекция космонавта Алексея Леонова в Гоголь-центре набрала огромное количество просмотров: более 76 тысяч. Оказалось, что посмотреть и послушать легенду советской космонавтики было интересно не только посетителям Гоголь-центра (зал был забит), но и онлайн-аудитории.
На втором месте - лекция о том, как отличить качественные научные книги от литературного фастфуда, полного захватывающих, но недостоверных фактов. Спикером был главред проекта "Антропогенез.РУ" Александр Соколов, который перечислил 10 признаков псевдонаучного произведения.
Многим из нас не хватает счастья, и мы пытаемся искать его везде. Бизнесмен и советник председателя правления "Сбербанка" Рубен Варданян рассказал, что счастье и позитивный настрой - это важный элемент удачного бизнеса. Варданян поделился советами для начинающих предпринимателей.
Самая важная
Ирина Александровна Антонова больше полувека проработала руководителем главного музея страны - Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. В своей лекции Ирина Александровна мечтала и рассказывала о воображаемом идеальном музее.
Она всегда готовится к выступлениям и записывает информацию на карточках, кажется, так часто делали в СССР. Жаль, что многие в России не знают, как много легендарных людей находятся рядом.
Самый необычный взгляд на науку
Преподаватель Высшей школы экономики Анна Сорокина провела лекцию, посвященную "синим чулкам". Так называли женщин в науке пару веков назад. Сегодня, правда, немногое изменилось: женщины-ученые продолжают вызывать интерес и недоумение - а кто же тогда стоит у плиты?
Самая красивая
Октябрьский фестиваль "Круг света" превратил главные московские достопримечательности в арт-объекты удивительной красоты. Главным героем съемки 6 октября стал Большой театр.
Самая смешная
Столичные артисты Алексей Розин и Илья Барабанов представили сторителлинг-представление по мотивам гоголевских "Вечеров на хуторе близ Диканьки". Вышло бодро, и публике понравилось.
Самая кинематографическая
В середине сентября на летней площадке кинотеатра "Пионер" прошла встреча с голландским режиссером Полом Верховеном. Автор "Основного инстинкта" и "Робокопа" пообщался с поклонниками и охотно ответил на вопросы. Больше всего спрашивали о самой знаменитой сцене "Основного инстинкта" с участием Шерон Стоун. Вы понимаете, о чем мы.
Еще помню переводчика с хорошим чувством юмора и людей, которые не купили билеты и смотрели на Верховена через ограду "Пионера". Оттуда вид был не очень.
Самая бодрая
Экс-продюсер "Масяни" и автор идеи Mr. Freeman’а Павел Мунтян рассказывал о том, как детство формирует сознание и культурное восприятие человека в будущем и как при помощи анимационных брендов можно формировать новых людей.
Паша рассказывал про то, как привлечь ребенка к просмотру мультиков. Мне нравится радость, с которой Мунтян все делает. У него двое детей, поэтому Паша знает, кому какой анимационный продукт нужен.
Самая познавательная
Доцент МГУ Владимир Сурдин рассказал московским школьниках о том, что происходит на планетах, находящихся вне Солнечной системы. Лекция была частью "Университетских суббот" - проекта, в рамках которого школьников приглашают в вузы и рассказывают что-нибудь интересное.
Итоги нашей работы - в инфографике.
Полный архив трансляций - здесь.