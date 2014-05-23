Космонавты, мультики и бизнес: лекторию M24.ru исполнился год

24 мая онлайн-лекторий сетевого издания M24.ru отмечает первый День рождения. Целый год мы выбирали самые интересные лекции Москвы и показывали их в прямом эфире: от секретов успешного бизнеса и женщин в науке до современного театра по мотивам Гоголя.

Наши редакторы пересмотрели архив трансляций и составили подборку самых интересных и заслуживающих внимания.

Самые популярные

Алексей Леонов рассказал о гибели Юрия Гагарина

Лекция космонавта Алексея Леонова в Гоголь-центре набрала огромное количество просмотров: более 76 тысяч. Оказалось, что посмотреть и послушать легенду советской космонавтики было интересно не только посетителям Гоголь-центра (зал был забит), но и онлайн-аудитории.



Марьяна Пискарева выпускающий редактор сетевого издания M24.ru Когда идешь на лекцию по-настоящему легендарного человека, всегда есть опасение - разочароваться. Но это не про Алексея Леонова. Он более двух часов рассказывал о полетах в космос, знакомстве с Гагариным и настоящей причине гибели космонавта №1, отвечал на вопросы аудитории. Его рассказ - обзор целой эпохи, возможно, именно поэтому запись лекции уже набрала больше 75 тысяч просмотров.

В ЦДХ прошла лекция "Как отличить научную книгу от лженаучной?"

На втором месте - лекция о том, как отличить качественные научные книги от литературного фастфуда, полного захватывающих, но недостоверных фактов. Спикером был главред проекта "Антропогенез.РУ" Александр Соколов, который перечислил 10 признаков псевдонаучного произведения.

Предприниматель Рубен Варданян рассказал о счастье как бизнес-мотиве

Многим из нас не хватает счастья, и мы пытаемся искать его везде. Бизнесмен и советник председателя правления "Сбербанка" Рубен Варданян рассказал, что счастье и позитивный настрой - это важный элемент удачного бизнеса. Варданян поделился советами для начинающих предпринимателей.

Самая важная

Ирина Антонова рассказала о музее своей мечты

Ирина Александровна Антонова больше полувека проработала руководителем главного музея страны - Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. В своей лекции Ирина Александровна мечтала и рассказывала о воображаемом идеальном музее.

Удивительная встреча с удивительным человеком. За 70 лет работы в музее она добралась от самого низа до поста руководителя. На протяжении долгого времени музей остается в тренде. Она всегда готовится к выступлениям и записывает информацию на карточках, кажется, так часто делали в СССР. Жаль, что многие в России не знают, как много легендарных людей находятся рядом.

Нино Шония редактор видеопроектов сетевого издания M24.ru

Самый необычный взгляд на науку

Анна Сорокина - о роли женщин в науке

Преподаватель Высшей школы экономики Анна Сорокина провела лекцию, посвященную "синим чулкам". Так называли женщин в науке пару веков назад. Сегодня, правда, немногое изменилось: женщины-ученые продолжают вызывать интерес и недоумение - а кто же тогда стоит у плиты?



Екатерина Кадушкина редактор сетевого издания M24.ru Гуманитариям обычно приходится очень тяжело во время мероприятий, связанных с наукой. Но не в этот раз. Хрупкая Анна Сорокина в течение часа рассказывала нескучные научные факты и дополняла их красочной презентацией и фотографиями красивых женщин. Особого шарма этому феминистскому празднику прибавляло то, что лекция была приурочена к Международному женскому дню.

Самая красивая

На фасаде Большого театра показали световые спектакли

Октябрьский фестиваль "Круг света" превратил главные московские достопримечательности в арт-объекты удивительной красоты. Главным героем съемки 6 октября стал Большой театр.



Марьяна Пискарева Выпускающий редактор сетевого издания M24.ru Мы транслировали световой спектакль "Балет, декор, движение". А потом остались и посмотрели все по второму кругу. В одном из роликов скульптуры, украшающие Большой театр, начинали двигаться. Все сопровождалось музыкой: от классики до современных инструменталок. В следующем году обязательно туда пойду, независимо от того, будем мы это снимать или нет.

Самая смешная

В Москве прошла лекция "Искусство рассказывать истории, сказки и мифы"

Столичные артисты Алексей Розин и Илья Барабанов представили сторителлинг-представление по мотивам гоголевских "Вечеров на хуторе близ Диканьки". Вышло бодро, и публике понравилось.



Нино Шония редактор видеопроектов сетевого издания M24.ru Я увидела сторителлинг впервые, это оказалось безумно познавательно и смешно. Даже съемочная группа смеялась. Лента "Инстаграма" в тот вечер вся была в моих видео с выступления.

Самая кинематографическая

В кинотеатре "Пионер" прошла встреча с режиссером Полом Верховеном

В середине сентября на летней площадке кинотеатра "Пионер" прошла встреча с голландским режиссером Полом Верховеном. Автор "Основного инстинкта" и "Робокопа" пообщался с поклонниками и охотно ответил на вопросы. Больше всего спрашивали о самой знаменитой сцене "Основного инстинкта" с участием Шерон Стоун. Вы понимаете, о чем мы.

Я сидела в первом ряду, укутанная в плед, и не верила, что передо мной настоящий Пол Верховен. Когда Верховен начал отвечать на вопросы, бесконечно шутить и махать зрителям, я поняла, что он обычный человек, и успокоилась. Еще помню переводчика с хорошим чувством юмора и людей, которые не купили билеты и смотрели на Верховена через ограду "Пионера". Оттуда вид был не очень.

Екатерина Кадушкина редактор сетевого издания M24.ru

Самая бодрая

Павел Мунтян рассказал о формировании человеческого сознания в детстве

Экс-продюсер "Масяни" и автор идеи Mr. Freeman’а Павел Мунтян рассказывал о том, как детство формирует сознание и культурное восприятие человека в будущем и как при помощи анимационных брендов можно формировать новых людей.

Проект назывался "Креативное утро" и разбудил всех слушателей. Павел придумал Mr Freeman'a. Герой симпатичен мне только как рисованный персонаж, а то, что он говорит, мне не нравится. Паша рассказывал про то, как привлечь ребенка к просмотру мультиков. Мне нравится радость, с которой Мунтян все делает. У него двое детей, поэтому Паша знает, кому какой анимационный продукт нужен.

Нино Шония редактор видеопроектов сетевого издания M24.ru

Самая познавательная

В РГУ нефти и газа прошла лекция о жизни далеких планет

Доцент МГУ Владимир Сурдин рассказал московским школьниках о том, что происходит на планетах, находящихся вне Солнечной системы. Лекция была частью "Университетских суббот" - проекта, в рамках которого школьников приглашают в вузы и рассказывают что-нибудь интересное.



Марьяна Пискарева выпускающий редактор сетевого издания M24.ru Это была первая лекция, на которую я поехала в рамках нашего лектория. Когда мы ее отсняли, даже съемочная группа и школьники сказали, что было реально здорово.

Итоги нашей работы - в инфографике.

24 мая Мослекторию на M24.ru исполнится год

Полный архив трансляций - здесь.