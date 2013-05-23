Сетевое издание М24.ru проведет прямую трансляцию лекции "Город людей. Совместное потребление информации"

Мероприятие состоится на территории дизайн-завода "Флакон" в рамках проекта F-Campus. 24 мая.

Город людей нам неизвестен, однако изучать его очень важно! Алексей Новиков (руководитель Московского подразделения группы компаний Thomson Reuters) и Екатерина Серова (МосГорЧат) расскажут как в этом помогают помогают анализ соцсетей и различные краудсорсинговые проекты, что такое soft big urban data и почему Маршалл Маклюэн говорил, что среды невидимы. О том, кто такой Маршалл Маклюэн, и о каких средах идет речь также станет известно по ходу лекции."Екатерины Серовой и Алексея Новикова, посвященная анализу и изучению городской среды и городского пространства.

Прямая трансляция лекции начнется 24 мая в пятницу в 19:30

F-Campus — это экспериментальная и образовательная платформа в прямом эфире. Работа платформы строится на открытом образовательном и творческом процессе в формате культурного досуга. Основные направления проекта:

• дизайн (среда, объекты, пространство, графика, проекции) ;

• культура (искусство, творчество, общество, коммуникации) ;

• наука (технологии, теории, эксперименты) ;

• городские преобразования (урбанистика, активизм, простые действия, улучшайзинг) ;

• кино (классика, арт-хаус, дискуссия, видение) ;

• хороший вкус (еда, дом, семья) .