Лекции недели: как продать идею и выразить себя через мультфильмы

Характеристики источников света и восприятие света человеком, изобретение по-настоящему важных вещей, достижение успехов на работе, выражение себя через живопись, фотографию и анимацию. О самых интересных лекциях недели - в материале сетевого издания M24.ru.

Понедельник, 22 сентября

Фото: ditelegraph.com

От истории света до технологии создания систем освещения. На лекции в рамках программы "Свет в искусстве и архитектуре" рассмотрят исторические примеры световых работ художников и архитектурные решения. Также гости узнают характеристики источников света и особенности восприятия света человеком. На практике можно будет увидеть разные источники света, узнать, как они отличаются по эффективности, цветовой температуре, спектру и индексу цветопередачи.

• Место: DI Telegraph, Тверская ул., д. 7 • Время: 20.00 • Стоимость: бесплатно, необходима регистрация • Что можно узнать на лекции: характеристики источников света, а также все о восприятии света человеком



Вторник, 23 сентября

Кто придумывает гаджеты? Как Дину Кеймену пришла в голову идея "Сигвея", а Бертрану Пикару – самолета на солнечной энергии? Как нужно мыслить, чтобы самому изобрести что-то полезное? Как найти финансирование для своего проекта и начать бизнес? Об этом и многом другом можно узнать на мастер-классе "Как стать изобретателем?", который пройдет в МГТУ имени Н.Э. Баумана.

Лекцию проведет редактор журнала "Популярная механика" Тимофей Скоренко.

• Место: МГТУ имени Н.Э. Баумана, учебно-лабораторный корпус (УЛК), Аудитория 310а конференц-зал • Время: 16.00 • Стоимость: бесплатно, однако необходимо показать на входе сентябрьский или октябрьский номер журнала "Популярная механика". Для регистрации необходимо прислать на poplectures@gmail.com ваши фамилию имя и отчество • Что можно узнать на лекции: о том, как изобрести что-то действительно важное



Среда, 24 сентября

Кадр из фильма "Сладкий запах успеха"

В рамках Cinema Club в клубе Rodnya пройдет показ и обсуждение нуар-фильма "Сладкий запах успеха" Александра Маккендрика.

Молодой журналист Синди Фалько выполняет любые поручения главного редактора одной из газет Джей Джей Хансакера, не особо задумываясь над моральной стороной вопроса. Его мечта — своя собственная колонка в газете, и ради ее достижения Сидни готов идти по трупам. В качестве последнего испытания Фалько должен любыми способами помешать родной сестре Джей Джея выйти замуж за молодого джазового музыканта, в которого она, не взирая на гнев брата, влюблена.

• Место: Rodnya, Нижняя Сыромятническая улица, дом 10, строение 7 • Время: 20.00 • Стоимость: вход свободный • Что можно узнать на лекции: посмотреть нуар-фильм, ставший классикой кинематографа

Четверг, 25 сентября

Фото: ИТАР-ТАСС

В бизнес-инкубаторе Высшей школы экономики пройдет воркшоп "Навигационная карта вашего дела". Всего за несколько часов его участники научат иначе смотреть на свою работу и понять, что именно нужно в ней изменить, чтобы достигнуть хорошего результата.

Воркшоп в первую очередь предназначен для тех людей, что планирует сменить или пересмотреть свою профессиональную деятельность. Во время занятия они смогут структурировать свои таланты и способности.

В программе воркшопа: выявление типа личности, пересмотр модели мышления, знакомство с персональной картой бизнес-моделирования, практическая работа с картой, упражнения по визуализации желаемого будущего, первые шаги к изменению.

• Место: Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), улица Шаболовка, дом 26, строение 3, 4, 5, 9 • Время: 18.00 • Стоимость: вход свободный • Что можно узнать на лекции: как изменить свою жизнь к лучшему



Пятница, 26 сентября

В рамках лекции о дополнительном творческом образовании руководитель Образовательного центра Музея современного искусства "Гараж" Евгений Михин поделится опытом создания культурной площадки. Слушатели узнают историю современного искусства, музыки и архитектуры, научатся выражать себя с помощью живописи, фотографии или анимации, а также поучаствуют в арт-экспериментах.