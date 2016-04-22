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22 апреля 2016, 17:41

Культура

LIVE: как Квентин Тарантино стал культовым режиссером

"Убить Билла" и "Омерзительную восьмерку" смотрели, наверное, все. Квентин Тарантино – один из самых известных современных режиссеров. Его фильмы любят за провокационность и дикую энергетику. Несмотря на кажущуюся самобытность, авторский стиль американца во многом состоит из заимствований. Но можно ли назвать Тарантино плагиатором? На этот вопрос ответит в своей лекции историк кино и режиссер-документалист Данила Кузнецов. Он напомнит, с чего начиналась карьера режиссера и как он стал иконой кинематографа.

Лекция организована Культурной платформой "Синхронизация". Смотрите прямую трансляцию на сайте Мослектория. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 25 апреля в 20:00
  • Что: лекция о Квентине Тарантино
  • Кто: историк кино и режиссер-документалист Данила Кузнецов
  • Где: Библиотека имени Тургенева
  • Кому смотреть: киноманам

В ожидании трансляции смотрите:

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